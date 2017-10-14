Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ancak dün ilk kez yedek kalan Ryan Babel, dakikalar 48'i gösterdiğinde yani oyuna girdikten sadece 155 saniye sonra rakibine yaptığı sert hareketin ardından oyun dışı kaldı!

Hava topunda Ahmet İlhan Özek'in yüzüne doğru ayağıyla bir müdahalede bulunan Babel, hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Hollandalı oyuncu böylece, Gençlerbirliği maçında 2 dakika 35 saniye oynayabilmiş oldu.

FİKRET ORMAN STADI TERK ETTİ!

Ryan Babel'in ikinci yarının başında oyuna girdikten hemen sonra kızarması başkan Fikret Orman'ı oldukça sinirlendirdi. Karşılaşmayı protokol tribününde takip eden Fikret Orman, Hollandalı oyuncunun atılmasının ardından oturduğu yerden kalkıp stadı terk etti. (Sabah)