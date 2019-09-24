Fikret Orman sonrası Kulüpler Birliği Başkanı kim olacak?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakmasının ardından yeni Kulüpler Birliği Başkanı kim olacak?
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda...
Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman'ın yerine kimin geleceği merak konusu oldu. An itibarıyla Erol Bedir, Fikret Orman'ın yardımcılığı görevini üstleniyor. Başkanlık koltuğu için ise farklı adaylar var.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son dönemde toplantılara katılmıyordu. Bu sebeple başkanlık görevi için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ismi kulislerde geçiyor.
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