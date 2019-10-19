Fikret Orman son maçına gelmedi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'deki Ankaragücü - Beşiktaş maçına gelmedi. Başkan olarak son maçına çıkma fırsatını değerlendirmemeyi tercih eden Fikret Orman'ın aksine yöneticiler mücadeledeki yerini aldı.
Ankara'ya yöneticiler Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve futbol direktörü Ali Naibi geldi.
KAVALCI: 3 PUAN İSTİYORUZ
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, son maçı olması nedeniyle yoğun duygular içinde olduğunu söyledi. Görüşlerini sorduğumuz Kavalcı, "Duygularım çok yoğun, doğrudur son maça çıkıyoruz inşallah galip gelerek 3 puanla İstanbul'a döneriz. Yarınki seçime başkan adaylarına başarılar diliyorum, kazanan Beşiktaş olacaktır" dedi.
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