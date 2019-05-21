Fikret Orman sabaha karşı kafaları karıştırdı! Ryan Babel...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın flaş hamlesi hem Beşiktaşlı hem de Galatasaraylı taraftarların kafasını karıştırdı.
Beşiktaş’tan devre arasında Fulham’a kiralık giden ve yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Ryan Babel konusunda Fikret Orman’dan flaş bir hareket geldi.
Fulham lige veda ettikten Ryan Babel takımdan ayrıldığını açıklamış ve yeni kulübünün çok yakında belli olacağını söylemişti.
Sezon başında da transfer olmak isteyen Babel'i Beşiktaş yönetimi ikna edememiş ve Fulham'a göndermişti. Bu transferin ardından konuşan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sezon sonunda her şeyin olabileceğini söylemişti.
Beşiktaş Fikret Orman, sabaha karşı resmi Instagram hesabından Ryan Babel'i takip etmeye başladı ve kafaları karıştırdı.
Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe’yle adı anılan Porto’lu Yacine Brahimi'nin kulübüyle vedalaştı. İşte o anlar...
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