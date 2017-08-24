Fikret Orman:'Rakiplerimizle de konuştum. Hepsi Beşiktaş'a saygı duyuyor.'

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar G Grubu'nda Monaco, Porto ve Leipzig ile eşleşti. Monaco'da gerçekleşen kura çekiminin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE DE BENFİCA ÇIKMIŞTI"

"Geçen sene de Benfica çıkmıştı. Bu kez Porto ve bir Fransız! Leipzig de güçlü bir takım. Beni burada daha ziyade Beşiktaş'ın marka değerinin artması ilgilendiriyor. Bu yolda da ilerliyoruz. Biz de güçlü takımız. Geçen seneden daha güçlü ve tecrübeliyiz. Pepe, Medel ve Negredo gibi yıldız, tecrübeli oyuncularla güçlendik."

Fikret Orman son olarak kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın çantada keklik olmadığını söylerken, "Burada bizi Beşiktaş'ın marka değerinin artmış olması mutlu ediyor. Artık Beşiktaş çantada keklik bir takım değil. Burada kura sonrası rakiplerimizle de konuştum. Hepsi Beşiktaş'a saygı duyuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği takımlar:

G GRUBU:

Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz)

Beşiktaş (Türkiye)

Leipzig (Almanya)



Beşiktaş geçen yılın ardından bu sene de Avrupa macerasına Eylül ayında gruplardan başlayacak. Geçen yılın aksine ise temsilcimiz bu sezon 3. torbadan kura çekimine katıldı.