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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
05.11.2018 - 19:21, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Oyundan memnun değilim; ama şampiyon olacağız"

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Fikret Orman: "Oyundan memnun değilim; ama şampiyon olacağız"

Fikret Orman, "Ben de takımın oyunundan memnun değildim ama şu an mutluyum. Kalben söylüyorum, bu ligi şampiyon bitireceğiz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin bugün yaptığı antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir maçında sergilediği performanstan memnun olduğunu belirten Orman, "Takımın performansı istenilen seviyede değil. Ancak her geçen gün iyiye gidiyoruz. Son maçta Beşiktaş sahadaki oyunuyla, stratejisiyle, takım oyunuyla benim açımdan iyi bir maç ortaya koydu. Yenildik evet ama lig uzun bir maraton. Unutmamanızı rica ederim, şampiyon olduğumuz sene de o statta yenilmiştik. Bir şanssızlık var orada bizim için. Beşiktaş iyi yolda. Başakşehir maçındaki gibi oynarsak bu ligi şampiyon kapatacağına inanıyorum. Ben de takımın oyunundan memnun değildim ama şu an mutluyum. Kalben söylüyorum, bu ligi şampiyon bitireceğiz. Evet, henüz 3 galibiyet var ama önümüzde çok maç var. Bu ligde çok şey olacak gibi duruyor. Bu sene şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

"DEVRE ARASINDA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Kadroda eksiklerin olduğunu belirten Fikret Orman, devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirtti. Orman, "Eksiklerimiz var. Hocamızla da görüşeceğiz devre arasında takviyeler yapacağız. Zaten ben başkan olduğumdan beri her devre arasında takviyeler yaptık. Hem hocamız hem de yönetim kurulu istişare edip takviye yapacağız. Beşiktaş bizim aldığımız dönemden beri finansal sıkıntı yaşıyor. Hiçbir zaman rahat bir kulüp olmadık. Ama herkes biliyor şu an netice itibarıyla en iyi kulüplerden biriyiz. Sıkıntılarımız var ama bir iki ay içinde 200 milyon ödeme yaptık. Kur zararı yaşıyoruz. Olağanüstü bir durum yaşıyor iş alemi. Ama Beşiktaş Kulübü bununla ilgili çalışmalar yaparak her dakika mücadele veriyor. Oyuncularımızın ödemeleriyle ilgili de sıkıntımız yok. Bazı sorunlarımız var ama herkeste var şu an. Kimse de bunları gündeme getirip Beşiktaş yönetimini kötülemeye çalışmasın. Elimizden gelenin fazlasını veriyoruz. Teknik olarak yorum yapmam doğru olmaz. Çalışmalarımız var ama teknik olarak mevki belirtmemiz doğru olmaz" açıklamasını yaptı.

Fikret Orman: Oyundan memnun değilim; ama şampiyon olacağız

"ALANYASPOR'UN KIZGINLIKLA YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'un icra takibi başlatmasıyla ilgili de konuşan Orman, "Vagner Love'ı transfer ettik ödemelerini de yaptık. Alanyaspor'un yaptığı hareketin büyük bir kızgınlıkla yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün ayın 5'i, bu 31'inde yaşandı. Normalde olmayacak şeyler. Beşiktaş Kulübü her ödemesini yapar. Diğer Anadolu kulüplerinden alacaklarımız da var bizim ancak şu ana kadar bunları hiç söylemedik. Çarşamba olan şeyi perşembe günü basına lanse etmek hoş değil. Ödemelerini yaparız, bu da başımıza gelecekmiş. Ama yapacak bir şey yok, kırıldım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan oyuncularının ödemelerini alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadıklarının hatırlatılması üzerine ise başkan Orman, "Basketbol takımıyla ilgili durumu da bugün duydum. Haftaya ödemelerini yaparız" diyerek sözlerini noktaladı.

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