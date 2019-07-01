Fikret Orman: Orman: 'Başka yayıncılarla görüşmeye doğru bakmıyoruz'

Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

'Lisans talimatnamesini biz yazdık'

Kulüp temsilcilerinden oluşturduğumuz bir heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık. Son gelmiş olduğumuz süreçte tüm kulüplerin kaygılarını ele alarak TFF'ye gönderdik. Fenerbahçe ve Trabzon'un disiplin kurullarına sevk edilmesindeki süreçte UEFA kararı bekleniyordu. Biz de yaklaşık 1.5 senedir çalıştık. Tüm verilerimizi biz gönderdik. TFF de lisans talimatlarını yayınladı.

'Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var'

Türkiye'de bu tanımlanmış kurumu TFF. Dünyada bunu hepsi bizim gibi kurumlar tarafından yapılıyor ama Türkiye'de bu TFF üzerinden gidiyor. Nihat başkan da ekibi de çok arzulular. Zor bir göreve geldiler. Bugün de konuştuk beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Türkiye 2022-2023'te 6. büyük futbol ekonomisiyken bu daha da gerilere düşecek. Futbolun marka değeri için beraber çalışacağız

Yayıncı kuruluşun talepleri!

Ortada yapılmış bir ihale var. Onun da şartları, süresi belirlenmiş durumda. Kabul edilmesi gereken bir şey var; bizim giderlerimizin birçoğu döviz kurunda olan giderler. Gelirlere baktığımızda ise yayın ihalesinin yarısı döviz yarısı TL. Biz 3 sene evvel stadımızı açtığımızda stadyum gelirlerimiz çok geri düşmüş durumda. Kulüplerin finansal durumları da ortada. Şu an konuşulan yeni yapılandırmalar falan kamuoyuna iyi izah edilemedi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi lanse edildi. Şu anda Türkiye'de bir kriz var. Sadece kulüplerin finansal durumunu düzeltecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Kimsenin taviz verdiği bir şey yok. Yayıncı kuruluşun sıkıntıları vardır. Ama yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız. Haklı oldukları konular var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Onların da talepleri var. Bunları hep beraber oturup karşılıklı konuşacağız.

B planlık bir durum yok şu anda. Biz yayıncı kuruluşla aynı gemide yola çıktık. Bir limana gidiyoruz ve o limana 2022'de ulaşıyoruz. Aynı gemideyken başka yayıncılarla görüşmeye doğru bakmıyoruz.

Transfer süreci!

Transfer dönemleri artık eskisi gibi geçmiyor. Tüm takımlar temkinli gidiyor.

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