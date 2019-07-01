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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
01.07.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Orman: 'Başka yayıncılarla görüşmeye doğru bakmıyoruz'

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Fikret Orman: Orman: 'Başka yayıncılarla görüşmeye doğru bakmıyoruz'

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, Kulüpler Birliği Vakfı olarak, TFF ve yayıncı kuruluşla toplantı yapacaklarını söyledi.

Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

'Lisans talimatnamesini biz yazdık'
Kulüp temsilcilerinden oluşturduğumuz bir heyetle kulüp lisans talimatnamesini biz yazdık. Son gelmiş olduğumuz süreçte tüm kulüplerin kaygılarını ele alarak TFF'ye gönderdik. Fenerbahçe ve Trabzon'un disiplin kurullarına sevk edilmesindeki süreçte UEFA kararı bekleniyordu. Biz de yaklaşık 1.5 senedir çalıştık. Tüm verilerimizi biz gönderdik. TFF de lisans talimatlarını yayınladı.

'Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var'
Türkiye'de bu tanımlanmış kurumu TFF. Dünyada bunu hepsi bizim gibi kurumlar tarafından yapılıyor ama Türkiye'de bu TFF üzerinden gidiyor. Nihat başkan da ekibi de çok arzulular. Zor bir göreve geldiler. Bugün de konuştuk beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Türkiye 2022-2023'te 6. büyük futbol ekonomisiyken bu daha da gerilere düşecek. Futbolun marka değeri için beraber çalışacağız

Yayıncı kuruluşun talepleri!
Ortada yapılmış bir ihale var. Onun da şartları, süresi belirlenmiş durumda. Kabul edilmesi gereken bir şey var; bizim giderlerimizin birçoğu döviz kurunda olan giderler. Gelirlere baktığımızda ise yayın ihalesinin yarısı döviz yarısı TL. Biz 3 sene evvel stadımızı açtığımızda stadyum gelirlerimiz çok geri düşmüş durumda. Kulüplerin finansal durumları da ortada. Şu an konuşulan yeni yapılandırmalar falan kamuoyuna iyi izah edilemedi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi lanse edildi. Şu anda Türkiye'de bir kriz var. Sadece kulüplerin finansal durumunu düzeltecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Kimsenin taviz verdiği bir şey yok. Yayıncı kuruluşun sıkıntıları vardır. Ama yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız. Haklı oldukları konular var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Onların da talepleri var. Bunları hep beraber oturup karşılıklı konuşacağız.

B planlık bir durum yok şu anda. Biz yayıncı kuruluşla aynı gemide yola çıktık. Bir limana gidiyoruz ve o limana 2022'de ulaşıyoruz. Aynı gemideyken başka yayıncılarla görüşmeye doğru bakmıyoruz.

Transfer süreci!
Transfer dönemleri artık eskisi gibi geçmiyor. Tüm takımlar temkinli gidiyor.

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