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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.06.2018 - 20:25, Son Güncelleme:

Orman bombaladı: "Hayatı para üzerine kurulmuş"

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Orman bombaladı: "Hayatı para üzerine kurulmuş"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzattıklarını ve yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildireceklerini söyledi. Fikret Orman ayrıca Anderson Talisca'ya sert yüklendi.

Fikret Orman, Çin Süper Ligi'ne transfer olan Anderson Talisca için, "Talisca'nın hayatı para üzerine kurulmuş" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

Şampiyonluğu sadece Galatasaray derbisinde kaçırmadıklarını ifade eden Orman, "Galatasaray maçına gelene kadar çok sayıda hata yaptık. Şampiyonluğun kaçışını sadece o maça bağlamamak lazım" diye konuştu.

"MALİ DURUMU 3 RAKİBİMİZDEN DE İYİ"

Siyah-Beyazlı kulübün mali açıdan rakiplerinden iyi olduğunu belirten Fikret Orman, "Beşiktaş'ın mali durumu 3 rakibimizden de iyi. Gördüğünüz gibi onlar UEFA tarafından görüşmeye çağrılıyor ama Beşiktaş'ın böyle bir durumu yok. Bize de 'başkanım Ronaldo'yu al' diyorlar. Bunu alabilme potansiyelini taraftarın görmesi güzel ama döviz konusunda problem yaşayacağımız kesin. Taraftarın ayağının yere basması lazım" ifadelerini kullandı. 

"TALİSCA KALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM DEDİ"

Geçtiğimiz 2 sezonda gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Talisca hakkında da konuşan Fikret Orman, "Talisca'ya "Senin bonservisini alacağız" dedik. "Ben Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyorum" dedi. Talisca'nın hayatı para üzerine kurulmuş" şeklinde konuştu.

"OĞUZHAN'I YAKINDA AÇIKLARIZ"

Takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un sözleşme imzaladığını ifade eden Orman, "Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan" diye konuştu.

"FERNANDES GELMEK İSTİYOR"

Beşiktaş forması giyerken Rusya'ya transfer olan ve transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği var, bir konuşmam lazım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KIYMETİNİ BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN BİLECEKLER."

Futbolcuların Beşiktaş'ın kıymetini formasını giyerken bilmesi gerektiğini vurgulayan Orman, "Türkiye'de oyuncuları öyle bir hâle sokuyoruz ki, Messi kramponlarını taşıyacak zannediyorlar. Gittikten sonra da Beşiktaş'a nasıl dönerim diye düşünüyorlar. Beşiktaş'ın kıymetini Beşiktaş'ta oynarken bilecekler" diye konuştu.

"YERLİ AĞIRLIKLI GENÇ FUTBOLCULAR ARIYORUZ"

Siyah-Beyazlı kulübün transfer hedefleriyle ilgili de konuşan Başkan Orman, "Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ün kulüplerinin büyük beklentileri var, bu yüzden şu anda gündemimizde değiller. UEFA'yla yaptığımız anlaşmadan dolayı daha çok bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuları aldık. Artık o anlaşma bitti. Özellikle yerli ağırlıklı genç futbolcular arıyoruz.  Beşiktaş sonuç takımı, şampiyon olması lazım. Oyuncu yetiştirip satma takımı değil. Oyuncuların yaşları ve istikballeri önemli. Ama şampiyon olmak da önemli" ifadelerini kullandı.

"SANTRFOR ARIYORUZ"

Gelecek sezon için takıma santrafor almak istediklerini ifade eden Fikret Orman, "Santrforda her sene çıta daha yükseğe çıktı. Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun. Bu sene olmadı. İstediğimiz gol seviyesine ulaşamadık. Vagner Love'u gol kralı diye aldık, çok daha fazla beklentilerimiz vardı. Gelecek sezon için santrfor arıyoruz" şeklinde konuştu.

"DEMBA BA'YA VERDİĞİMİZİN 3-4 KATI TEKLİF GELDİ"

Demba Ba'nın Göztepe'ye kendi onaylarıyla gittiğini belirten Orman, "Demba Ba, Göztepe'ye de bizim onayımızla gitti. Tamer orada diye gitti. Biz oluru verdik. Demba Ba'ya yapılanlar ayıp. Demba Ba'ya kontrat önerdik ama Çin'den 3-4 katı ciddi bir teklif geldi" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA TRANSFERLERİ BEN YÖNETİRİM"

Beşiktaş'ta transferleri kendisini yönettiğini söyleyen Orman, "Erdal Torunoğulları bizde hiçbir zaman transferden sorumlu olmadı. Dış ilişkilerden sorumluydu. Beşiktaş'ta transferleri ben yönetirim. İyisi de kötüsü de benimdir. Erdal Torunoğulları'na söyledim "Kendini basında sihirbaz gibi gösteriyorsun ama görevlendirmeleri ben yapıyorum, seni transfer görüşmesine ben gönderiyorum, yok öyle bir olay" dedim. Yetkiyi ben verdim Torunoğulları'na" diye konuştu.

"GÜNEŞ'TEN SONRASINI DA PLANLAMAMIZ LAZIM"

Şenol Güneş'ten sonrasını da planlamaları gerektiğini söyleyen Fikret Orman, "Şenol Güneş, Tamer Tuna'yla birlikte artık hoca da yetiştirmeye başladı. Şenol Güneş'ten sonrasını da planlamamız lazım. Futbolcuların çoğu artık yabancı. Dolayısıyla bizde daha önce oynamış eski yabancı futbolculardan yararlanmak istiyoruz. Şenol hocanın yanında yardımcılar yetiştirmesi lazım. Şimdi oyuncuların çoğu yabancı. Bunun için bizde oynamış oyuncuları da kullanmak istiyorum. İlhan Mansız'ın kendisini hazırlaması lazım ama evladıdır. Bir şekilde başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
 

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