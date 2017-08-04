Fikret Orman müjdeyi verdi! Lens...

Fikret Orman, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, kadrolarına katmak istedikleri Lens'in transferi hakkında, şöyle konuştu:

"Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Biz Lens'i, o da Beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Lens yarın Türkiye'ye gelebilir. Son detaylar kaldı, pazartesi ya da salı da çalışmaya başlar gibi duruyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek Beşiktaş'a geliyor."

Futbolcuların Beşiktaş'a yalnızca para için değil, huzurlu ortamı için geldiklerinin altını çizen Orman, "Bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzhan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor." ifadelerini kullandı.

Orman, Atınç Nukan'ın sakatlığı nedeniyle sol stopere de bir transfer yapmayı istediklerini, Gökhan Gönül'ün ise sahalara kısa bir süre sonra dönebileceğini düşündükleri için o bölgeye transfer yapmayı planlamadıklarını sözlerine ekledi.