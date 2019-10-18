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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Fikret Orman ile buraya kadar

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Fikret Orman ile buraya kadar

Beşiktaş Kulübünde 2012'de başkanlığa seçilen Fikret Orman, 7,5 yılın ardından görevini devrediyor.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından, daha önce kulüpte yöneticilik de yapan Fikret Orman, 25 Mart 2012'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile başkanlık yarışına girdi. Rakiplerini büyük farkla geçen Orman, siyah-beyazlı kulübün 33. başkanı seçildi.

Fikret Orman, görevi aldığında mali problemler yaşayan Beşiktaş'ta "Feda" dönemini başlattı ve sonrasında futbolda elde edilen başarılar ve tesisleşme dikkati çekti.

Orman, 7,5 yıl süren başkanlığı, 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yarışan 3 adaydan birine devredecek.

- İlk şampiyonluk hentbolda

Fikret Orman döneminin sportif olarak ilk şampiyonluğu erkek hentbol takımından geldi.

Erkek hentbolunda uzun yıllar lige ambargo koyan Beşiktaş, 2012'nin Mayıs ayında Süper Lig şampiyonluğunu elde etti ve Fikret Orman'a ilk şampiyonluk sevincini yaşattı.

Siyah-beyazlı hentbol takımı, sonrasındaki 7 sezonda da şampiyonluğu kimseye bırakmadı ve Orman döneminde 8 kez şampiyon oldu.

- Basketbolda 3 kupada da şampiyon

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fikret Orman'ın başkanlıktaki ilk aylarında önemli başarılara imza attı ve 3 kupa birden kaldırdı.

2011-2012 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, play-off finalinde Anadolu Efes'i geçerek lig şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa'da başarılı maçlar çıkaran siyah-beyazlı ekip, EuroChallenge Kupası'nda adını zirveye yazdırırken, Türkiye Kupası şampiyonluğuna da imza attı.

Beşiktaş, sonraki süreçte yaşanılan ekonomik sorunlar nedeniyle erkek ve kadın basketbol ile erkek ve kadın voleybol takımlarında iddialı kadrolar kuramayarak sportif başarıdan uzak kaldı.

- Voleybol ve hentbolda küçülmeye gidildi

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman döneminde voleybol ve hentbol şubeleri küçülmeye gitti.

Mali sorunları bulunan siyah-beyazlılar, gelirlerinin giderlerini karşılamaması üzerine amatör branşlarda büyük rakiplerine göre daha mütevazı kadrolar kurdu. Erkek voleybolunda uzun süre 1. Lig'de mücadele edemeyen Beşiktaş, bu sezon takımın faaliyetlerini dondurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ise Sultanlar Ligi'nde yer alsa da önemli bir başarıya imza atamadı.

Siyah-beyazlı kulüp, Süper Lig'de şampiyonluklara ambargo koyan hentbol takımında da küçülme politikası izledi.

Bütçe sıkıntısı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmekten vazgeçen Beşiktaş, yoluna EHF Kupası'nda devam etme kararı aldı.



- Futbolda üst üste 2 şampiyonluk ve 3. yıldız

Beşiktaş Futbol Takımı, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde ligde 2 şampiyonluk yaşarken, formasına 3. yıldızı da taktı.

Orman, göreve geldikten sonra başlattığı "Feda" döneminin ardından futbol takımında ciddi bir yapılanmaya gitti.

Samet Aybaba ve Slaven Bilic dönemlerinde futbolseverlerin sempatisini kazanan Beşiktaş, buna rağmen sportif başarıyı yakalayamadı.

Fikret Orman, 2015'te Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'i takımın başına getirdi. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 sezonunda üst üste Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Toplamda 15. şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlılar, formasına 3. yıldızı da Orman döneminde ekledi.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rekor sezonu

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbol tarihi açısından birçok rekoru kırdı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş; Porto, Leipzig ve Monaco ile yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Siyah-beyazlılar, grup mücadelesini namağlup tamamlamayan ve gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Beşiktaş, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı oldu, 11 golle grup aşamasında en fazla fileleri havalandıran Türk takımı unvanını aldı.

- Futbolda 6 teknik direktör

Beşiktaş, Fikret Orman'ın 7,5 yıllık başkanlık döneminde 6 teknik direktör görev yaptı. Başkanlığa seçildiğinde takımın başında bulunan Portekizli teknik adam Carlos Carvahal ile çalışan Orman, söz konusu sezonu Tayfur Havutçu ile tamamladı. 2012-2013 sezonu öncesinde Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Orman, 2013-2015'te Hırvat teknik adam Slaven Bilic, 2015-2019'da Şenol Güneş ile çalıştı.

Fikret Orman, Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından bu sezon başında da Abdullah Avcı'yı göreve getirdi. Avcı, Orman'ın çalıştığı 6. teknik adam oldu.

- İnönü Stadı'ndan Vodafone Park'a

Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde, İnönü Stadı'nın yerine Vodafone Park inşa edildi. 1947 yılında inşa edilen İnönü Stadı'nın, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yenilenmesi uzun süre siyah-beyazlı kulübün gündeminde yer aldı.

Fikret Orman'ın göreve gelmesinin ardından stadın yenilenmesi işleri hızlandırıldı. 2013'te İnönü Stadı yıkıldı, yeni stat için temel atma çalışmaları başladı. Üç yıl süren inşaat aşamasının ardından dönemin şartlarında 350 milyon liraya mal olan Vodafone Park, 2016'da hizmete açıldı.
Beşiktaş, bu sayede stat problemi yaşamayan rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabette dengeyi sağladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Vodafone Park'ın yapım aşamasında iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. Fikret Orman dönemindeki ilk şampiyonluk, bu süreçte ev sahibi avantajını kısmen yitirdiği sezonda geldi.

- Borç 2 milyar lira arttı

Fikret Orman döneminde Beşiktaş Kulübünün borcu yaklaşık 2 milyar lira arttı.  Beşiktaş'ta Fikret Orman göreve geldiğinde 580 milyon lira olan borç, 7 yılda 2,6 milyar liraya çıktı.

Siyah-beyazlılar Atınç Nukan, Ersan Gülüm, Demba Ba, Kerim Frei, Gökhan Töre, Jose Sosa, Luiz Rhodolfo, Andreas Beck, Marcelo Guedes, Cenk Tosun, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Fabricio Ramirez, Ryan Babel gibi futbolculardan yaklaşık 100 milyon avro gelir elde etti.

Beşiktaş, Fikret Orman dönemindeki 7 yıllık süreçte sportif performans, yayın gelirleri, sponsorluklar ve transferden yaklaşık 3 milyar lira gelir sağladı.

- 77 futbolcu transferi

Fikret Orman'ın 7,5 yıllık başkanlık döneminde 77 futbolcu transfer edildi.

Pepe, Mario Gomez, Demba Ba, Anderson Talisca, Sosa, Gary Medel, Alvaro Negredo ve Domagoj Vida gibi önemli isimlerin de transferleri gerçekleştirilen Orman döneminde, 77 futbolcu kadroya dahil edildi.

Ricardo Quaresma da 2012'de ayrıldığı Beşiktaş'a Fikret Orman döneminde 2015-2016 sezonunda ikinci kez transfer olmuştu.

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