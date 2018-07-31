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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA - AA
31.07.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Fikret Orman Harun Tekin'i resmen istedi

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Fikret Orman Harun Tekin'i resmen istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kaleci transferi için kulübün gündemindeki isim olan Bursaspor file bekçisi Harun Tekin'i Başkan Ali Ay'dan resmen istedi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. 

Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor file bekçisi Harun Tekin'i yeşil-beyazlı kulüpten resmen istedi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay'la bir araya geldi ve bu transfer için nabız yokladı. Kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş, Harun Tekin için önümüzdeki günlerde Bursaspor kulübüyle yeniden masaya oturacak. Fikret Orman ile Ali Ay arasında geçen diyalogda pazarlıkların başlamadığı, Orman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak "Satar mısınız" sorusunu sorduğu öğrenildi. 

"Kiralık olarak vermeyi düşünmüyorum" Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Fikret Orman'la Harun Tekin transferini görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının çok verimli geçtiğini ve önemli kararlar alınabileceğinin altını çizen Ay, Harun Tekin transferi için de, "Başkan Fikret Orman'la görüştük. Ama öyle sıkı bir pazarlık söz konusu değil. İlerleyen günler bu transferin sonucunu gösterecek. Ben Harun'u kiralık olarak vermeyi düşünmüyorum. Olursa, bonservisiyle olur. Bunun dışında görüştüğümüz isimler var. Cisse ve Doumbia ile görüşüyoruz. Eğer imkanlar el verirse transferleri yapacağız. Ayrıca görüştüğümüz başka 2-3 isim daha var. Önümüzdeki günlerde imzaları attıracağız" açıklamasını yaptı. 

ALİ AY AÇIKLADI

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlı takımın kalecisi Harun Tekin'in transferi için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini açıkladı.

Ali Ay, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında, Fikret Orman ile yaptığı transfer görüşmesi hakkında şunları söyledi:

Harun Tekin adım adım Beşiktaş'a!Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlı takımın kalecisi Harun Tekin'in transferi için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini açıkladı.
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"Aramızda bir konuşma geçti. Başkanımız düşünecek, ben de düşüneceğim. Ona göre karar vereceğiz. Şu an bitmiş bir şey yok. Kiralık olarak vermeyi düşünmüyoruz, bonservisi ile vermeyi düşünüyorum. Harun, bizim futbolcumuz, milli futbolcumuz ve Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Fikret Başkan 'Ne düşünüyorsunuz?' dedi, ben de gerekli şeyleri söyledim. Takas düşünmüyoruz. Olumlu olumsuz diye bir şey söyleyemem, o da görüşecek, biz de görüşeceğiz yönetimimizle."

Başkan Ay, transfer gündemlerinde yer aldığı iddia edilen Papiss Cisse ve Seydou Doumbia ile ilgili olarak ise, "O arkadaşlarla da görüşüldü, onlardan yanıt bekliyoruz. Onların dışında da alternatiflerimiz var. Çalışmalar yapılıyor. 2 veya 3 oyuncu alıp transferi kapatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Ay, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının uyum içinde geçtiğini de belirterek, "Herkesin malumu kulüplerin şu anki durumu, mali tablolar zayıf. Bununla ilgili ve menajerlik ücretleriyle ilgili konuşuldu. Bizim bu işe katkı koymamız gerektiği konusunda hem fikiriz. Kulüplerin bu işten nasıl çıkması gerektiğini konuştuk. En önemli etkenlerden biri de maalesef marka değerimizin çok düşük olması. Bunun yükselmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Güzel günler inşallah yakın." değerlendirmesinde bulundu.

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