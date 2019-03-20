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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.03.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Fikret Orman iki ayrılığı ve Guti'yi açıkladı...

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Fikret Orman iki ayrılığı ve Guti'yi açıkladı...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını açıkladı. Orman ayrıca Karius'un yerine Utku'nun oynaması gerektiğini söyleyerek Guti'ye kalan 8 haftada şans tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

A Milli Takım’ın başına geçecek Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük için ismi geçen takımın eski yıldızı Guti Hernandez’i biraz görmek istediklerini söyleyen Orman, “Onun yetkisi biraz artacaktır, onu görmek istiyoruz. Şenol Hoca'ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki. Şenol Hoca, 1 Haziran'da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor'dan bahsetmiyoruz, Milli Takım'dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil" dedi. 

Beşiktaş Başkanı Orman yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Şenol Güneş'e gönül kırgınlığım yok. Bu duygusal değil profesyonel bir ilişki.

Bir dahaki dönemde ikisiyle de (Tolga Zengin ve Gökhan Töre) çalışmayı düşünmüyoruz. Gökhan Töre de Tolga da kontratlarını bitirmek istediler, başka takıma gitmek istemediler. Gökhan Töre bir türlü sakatlıktan çıkamadı. Bizde iyi genç oyuncular var. Tolga olmazsa onun olmasını daha uygun buluyorum.

Kalede Karius var mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum ben. Ne zaman Utku Beşiktaş'ın kalecisi olacak potansiyeli yakalayacak? Sezon sonuna kadar Karius ile devam edeceğiz, yeni hoca gelecek, onunla tartışacağımız konular var.

"GUTI'Yİ DENEYECEĞİZ"

Bizim camiamızın insanları bizim açımızdan bir pırlantalar. Rıza hoca bizim kaptanlığımızı yapmış efsanedir. Mehmet hoca çok iyi bir oyuncuydu. Çok önemli figürler Beşiktaş için. Bu kararda mantık çerçevesinde hareket edeceğiz. Kimseyle bir görüşme yapmadım. Önümüzdeki hafta teknik direktör çalışmalarına bağlayacağız.

Guti'ye bir şans vermemiz lazım. Önümüzde kalan 8 haftada hocamızla görüşeceğim. Guti önemli bir figür ve futbol adamı, biz buraya getirirken istikbal ile ilgili düşüncelerimiz vardı. O süreçte kendini göstermesi, onun hakkındaki fikirlerimizi netleştirir.  Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir.

"YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİNE KARŞIYIM"

Ben yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim. Yerli oyuncuların oynanması desteklenmeli; ama bir yasak gelmesini doğru bulmuyorum. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir. Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda komple yerlilerle oynamak bir fikir olabilir.

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Fikret Orman iki ayrılığı ve Gutiyi açıkladı...

 

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