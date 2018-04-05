Fikret Orman: "Eminim ki top Beşiktaş'ın lehine dönecek"

Vodafone Park'ta "Lenovo Game On" alanın açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, takım olarak çok tecrübeli olduklarını ve deneyimli bir teknik adamın görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu demek değildir ki diğer takımlar ve teknik adamlar tecrübesiz... Böyle bir algı oluşmasın. İki senenin şampiyonluk stresini yaşayan bir takımız. Süper Lig'de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyoruz, ben buna çok inanıyorum." dedi.



Göztepe maçını sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Orman, "Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna... Kendisi Vodafone Park'ta şampiyonluk serüveni yaşayan bir hoca. İlk defa bize karşı İstanbul'da sahaya çıkacak." ifadelerini kullandı.



"LİGDE DAHA UZUN BİR SÜREÇ VAR"

Medipol Başakşehir maçını kaybederek önemli bir avantaj yitirdiklerine dikkati çeken Orman, şöyle devam etti:

"Ligde daha uzun bir süreç var. 7 maç var. Maalesef Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlarla elimizde olan avantajlardan birini kaybettik. Şu anda rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek durumundayız. Rakiplerin birbiriyle maçı olması avantaj gibi duruyor. Ama her ne olursa olsun rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil, Beşiktaş'ın maç kazanması önemli. Eminim ki top Beşiktaş'ın lehine dönecek."



"DEMBA BA'NIN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASINI İSTİYORUM"

Orman, şu anda Göztepe forması giyen eski oyuncuları Demba Ba'nın yeni sezonda kadrolarında olmasını istediklerini dile getirdi.

Demba Ba'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Orman, "Geçen sezonki sakatlıkları oynamaması için bir nedendi. Şimdi kontratı da bitti. Demba Ba'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Transferi için Demba Ba ile henüz konuşmadıklarını belirten Orman, "Rakibimizle oynayacağımız maç öncesinde konuşmak doğru değil. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı, o da böyle hissediyor. Biz de öyle hissediyoruz. Sezon sonu geldiğinde bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

En Çok Oynanan Bahis 121 Beşiktaş - Göztepe 3 MS1 1,10 6183 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 121 Beşiktaş - Göztepe 3 11,10 %97,76 X5,50 %0,86 28,50 %1,38

VAGNER LOVE, GÖZTEPE MAÇINDA OYNAMAYACAK

Mevcut kadroda bulunan oyuncuların performansını değerlendiren Orman, sakatlığı nedeniyle Vagner Love'ın Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyeceğini söyledi.



Oyuncuların performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Orman, şunları kaydetti:

"Bu teknik bir konu. Netice itibarıyla Beşiktaş camiasının başkanıyım. Fikrim olsa da teknik konuda yorum yapmak istemem. Dün aldığım bilgiye göre Vagner Love'ın lifi kopmuş, bu hafta olmayacak gibi duydum. Beşiktaş'ın büyük bir kadrosu var. Negredo da çok başarılı. Gol atamasa da çok gayretli. Hollanda-



Portekiz maçında Hollanda'nın santrforu Babel'di. Mustafa Pektemek var. Önümüzdeki 7 maçta galibiyet alabilecek güçteyiz."

Göztepe karşısında orta saha oyuncuları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ın oynamayacağının hatırlatılması üzerine Orman, "Ben ne endişelenirim ne umutsuzluğa düşerim. Beşiktaş'ın formasını giyen herkes oynar. Orta sahada da Beşiktaş'ın çok oyuncusu var." diye konuştu.



"LENS, ÜZERİNE YORUM YAPILACAK BİR OYUNCU DEĞİL"



Orman, performansından dolayı eleştirilen Jeremain Lens konusundaki soruya, "Kendisine de söyledim. Lens'i transfer ederken de aynı fikirdeydim, bugün de aynı fikirdeyim. Lens, üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil. 20-22 yaşında olsa 'kendisinden olur mu' denilecek bir oyuncu değil. Kapasitesi belli bir oyuncu. Adaptasyon süreçleri, bazı zamanlar güven sorunları olabiliyor. Lens, tartışılacak bir oyuncu değil, Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edeceğinden eminim." yanıtını verdi.



Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca konusunda Benfica Kulübü ile 31 Mayıs'a kadar bir kontratlarının bulunduğunu anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benfica ile şu anda görüşülecek bir konu yok. 31 Mayıs'ta kontratı kullandığımızda bir şeyi yok. Şu anda Beşiktaş'ın gündeminde şampiyonluk var. Transfer konuşmayı doğru bulmuyorum. Bütün camianın şampiyonluğa inanmalarını istiyorum. Özellikle taraftarların inanmasını istiyorum. 10 dakika içinde bütün biletler satıldı. Cumartesi burası yine şölen alanı haline gelecek. Beşiktaş taraftarı daha ne yapsın? Bütün biletler on dakikada tükeniyor. Allah üçüncü şampiyonluğu bize nasip etsin."



Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Orman, "Beşiktaş iyi gitmeye başlayınca, daha da iyi gitme sürecine girince kıskanmalar, alttan çekmeler, karıştırmalar olabilir. Sezonun ilk maçına çıkmadan önce bütün oyuncularıma da söyledim. Bu sezon en zor sezon olacak. Eskiden Beşiktaş herkese sempatik gelirken, başarılar elde edilmeye başlayınca sempatikliğini görmemeye başlayacaklardır. Taraflı kişiler Beşiktaş'ı karıştırmak isteyecektir. Oğuzhan, şu an Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyor. Kendisine de söyledim, Beşiktaş şampiyon olacaksa en büyük pay Oğuzhan'a düşüyor. Son haftadaki performansı bunu gösteriyor. İnşallah hoca da saha içinde kendisine yer verir. Üç defa üst üste şampiyonluk yaşamış oyuncu olarak tarihe geçecek." değerlendirmesinde bulundu.



Fikret Orman, ligde 1959 öncesindeki şampiyonlukların da sayılması gerektiği yönündeki düşüncelerin gündem değiştirmeye dönük tavırlar olduğunu ve kendilerinin bu konuları şu an düşünmediklerini sözlerine ekledi.



