Fikret Orman, efsaneler iftarda bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam Beşiktaşlı Sporcular Derneği iftar yemeğinde efsanelerle bir araya geldi.
Başkan Fikret Orman, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek tüm camianın kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Beşiktaş'ın efsane futbolcuları ile bir araya gelen Fikret Orman "Beşiktaş büyük bir aile. Bizler gelecek kuşaklara daha güçlü ve güzel miras bırakmak için çalışmalıyız. Kulübümüzün en önemli sorunu bütün olmak. Bunu başarırsak her alanda zaferlere doğru yelken açarız. Sizlerinde bizlere önereceği projelere açığız." dedi.
Orman yeni dönemde takımın başına hangi teknik direktörün geleceği konusunda çalışmaların yapıldığını belirtirken sözlerini şöyle noktaladı "Amacımız kulübün menfaatlerini en iyi şekilde temsil edecek teknik adamla çalışmak. Bu yerli yada yabancı olabilir. Ama şunu unutmayın Beşiktaş'ın her zaman B planı var. Kulübümüzü en üst seviyelere getirmek için çabalıyoruz"
EFSANELER KATILDI
Siyah beyazlı takımda en çok şampiyonluk kazanan ve en uzun kaptanlık yapan Rıza Çalımbay,Dernek Başkanı Süleyman Oktay, Adem Mert, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Şenol Fidan, Ömer Gülen, Ulvi Güveneroğlu, Lütfü Isıgöllü, Necdet Ergün, Gökhan Keskin, Suat Taştan, Sead Dost Halilagiç, Aydın Tuna, Nuri Şahbaz, yönetici Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Hakan Özköse ile eski yöneticilerden Ekrem Keçoğlu, kongre üyelerinden Adem Akçay, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurul başkanı Haluk Mete, Cevdet Fidan, Hüseyin Balto, Mete Doüğuş, Abdullah Özdil, Kenan Çatay, Denetleme Kurul Başkanı Feyyaz Tuncel kurulları ile katıldılar.
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