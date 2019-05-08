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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
08.05.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Fikret Orman, efsaneler iftarda bir araya geldi

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Fikret Orman, efsaneler iftarda bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman önceki akşam Beşiktaşlı Sporcular Derneği iftar yemeğinde efsanelerle bir araya geldi.

Başkan Fikret Orman, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek tüm camianın kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Beşiktaş'ın efsane futbolcuları ile bir araya gelen Fikret Orman "Beşiktaş büyük bir aile. Bizler gelecek kuşaklara daha güçlü ve güzel miras bırakmak için çalışmalıyız. Kulübümüzün en önemli sorunu bütün olmak. Bunu başarırsak her alanda zaferlere doğru yelken açarız. Sizlerinde bizlere önereceği projelere açığız." dedi.

Orman yeni dönemde takımın başına hangi teknik direktörün geleceği konusunda çalışmaların yapıldığını belirtirken sözlerini şöyle noktaladı "Amacımız kulübün menfaatlerini en iyi şekilde temsil edecek teknik adamla çalışmak. Bu yerli yada yabancı olabilir. Ama şunu unutmayın Beşiktaş'ın her zaman B planı var. Kulübümüzü en üst seviyelere getirmek için çabalıyoruz"

EFSANELER KATILDI

Siyah beyazlı takımda en çok şampiyonluk kazanan ve en uzun kaptanlık yapan Rıza Çalımbay,Dernek Başkanı Süleyman Oktay, Adem Mert, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Şenol Fidan, Ömer Gülen, Ulvi Güveneroğlu, Lütfü Isıgöllü, Necdet Ergün, Gökhan Keskin, Suat Taştan, Sead Dost Halilagiç, Aydın Tuna, Nuri Şahbaz, yönetici Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hüseyin Mican, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Hakan Özköse ile eski yöneticilerden Ekrem Keçoğlu, kongre üyelerinden Adem Akçay, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurul başkanı Haluk Mete, Cevdet Fidan, Hüseyin Balto, Mete Doüğuş, Abdullah Özdil, Kenan Çatay, Denetleme Kurul Başkanı Feyyaz Tuncel kurulları ile katıldılar.

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Fikret Orman, efsaneler iftarda bir araya geldi

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