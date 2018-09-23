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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Fikret Orman döneminde derbi karnesi zayıf!

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Fikret Orman döneminde derbi karnesi zayıf!

Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı derbilerde galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fikret Orman döneminde rakipleriyle yaptığı 32 derbiden 8'ini kazanabildi. 

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, kulüp başkanı Fikret Orman döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen Fikret Orman döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplamda 32 derbide karşılaştı.

Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığında oynadığı derbilerin sadece 8'inde galip gelebildi. Söz konusu derbilerde 2'si hükmen olmak üzere 15 kez yenilen siyah-beyazlılar, 9 kez eşitliği bozamadı.

Üçü Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa, 28'i de Süper Lig'de yapılan bu derbilerde 35 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin 6'sı hükmen olmak üzere 51 gol bulmasını önleyemedi.

Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet

Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 17 derbi maçtan 4'ünü kazandı, biri hükmen olmak üzere 8'ini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 19 gol atıp, 3'ü hükmen mağlubiyetten olmak üzere 28 gol yedi.

Galatasaray'ı da 4 kez yendi

Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 15 maçın 4'ünde galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.

Bu süreçte sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 16 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 3'ü hükmen mağlubiyetten dolayı 23 gol yedi.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır?Süper Lig'de tüm gözler Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki dev mücadeleyi kim kazanır? Hürriyet ekibi olarak sokağa çıktık ve futbolseverlere derbi tahminlerini sorduk. İşte sizlerden gelen derbi yanıtladı.
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