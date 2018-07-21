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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.07.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Cristiano Ronaldo bile satıldı değerini bulan gider"

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Fikret Orman: "Cristiano Ronaldo bile satıldı değerini bulan gider"

Fanatik'e özel açıklamalarda bulunan Fikret Orman, “Bugünkü piyasaya baktığımızda Cristiano Ronaldo’nun bile satıldığını görüyoruz. Beşiktaş’ın da satılmayacak oyuncusu yok. Tümdünyada bu iş böyle. Değerini bulan futbolcu gidebilir” diyerek futbolcu satışına açık olduklarını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah- Beyazlılar’ın transfer başta olmak üzere kulüp gündemiyle ilgili olarak Fanatik’e özel açıklamalarda bulundu.

Yönetim olarak yoğun bir dönem içerisinde bulunduklarını kaydeden Orman, “Transferde aceleci olmayacağız. Önümüzde 40 gün gibi bir süre var. Oyuncularımıza teklifler var, bizim de hedefimizde bulunan futbolcular var. Ancak özellikle bu dönemde oyuncularımıza çok teklif gelmesi, transferde ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. En çok Mitrovic transferimiz eleştirilmişti, şimdi satıldı” ifadelerini kullandı.

 ‘AYRILMAK İSTEMEYEN OLURSA...’

Futbolcu satışına her zaman sıcak baktıklarını belirten Başkan Orman, “Bugünkü piyasaya baktığımızda Cristiano Ronaldo’nun bile satıldığını görüyoruz. Beşiktaş’ın da satılmayacak oyuncusu yok. Tüm dünyada bu iş böyle. Değerini bulan futbolcu gidebilir. Ayrıca teklif gelen oyuncuyu hemen satacak gibi bir durumumuz yok. Önce oyuncuya da danışıyoruz. Teklif gelen ancak ayrılmak istemeyen oyunculara saygı duyup takımda tutuyoruz” sözlerini sarf etti.

 ‘ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK’

Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları çıkışın oyuncularına teklif yağmasına neden olduğunu belirten Başkan, “Fabri, Babel, Negredo, Lens ve Love için gelen teklifler var. Önce bu konuyu değerlendireceğiz ve gidenleri belirledikten sonra hem hocamızın istediği hem de boşalan yerleri doldurmak için çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

 ‘VİDA'YA BİRÇOK TEKLİF VAR’

Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’yla şov yapan ve The Guardian’ın en iyi 11’e seçtiği Domagoj Vida’dan da övgüyle bahseden Başkan Orman, “Vida’yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida’nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız” yorumunu yaptı. (Fanatik)

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