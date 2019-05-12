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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Fikret Orman çok sert konuştu!

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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yapılıyor. Olağan seçimli genel kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

BAYANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Bugün Beşiktaş'taki son dönem seçimime girdim. Hayat niyetle alakalıdır. Dün söylediğim bir laf başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Niyetim o değil. Mali genel kurul biraz elektrikli geçince ağzımdan istemediğim bir laf çıktı. Benim iki tane kızım var. Bütün bayanlardan özür diliyorum.

BU LİG SEYREDİLMEZ

Futbolu seyredilebilir hale getirmek bizim, teknik direktörlerin, futbolcuların ve hakemlerin işi. Maça çıkmadan, maçı kafasında oynayan hakemlerle bu lig seyredilmez.

ORTALIKTA GEZMESİNLER

Hakemleri temizlemeden artık ortalıkta gezmesinler. Özellikle yaşlarını doldurmuş, kötü hakemlerin artık görev yapmaması gerekiyor. Artık 'VAR'dan kaç para alacağız, maçtan kaç para alacağız' derdindeler. VAR hakemi futbolu bilmiyor. Neden hakemi çağırdığını bilmiyor. Bizim kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bir Aziz Bey vardı. O bizle uğraşıyordu biz de onla uğraştık.

TÜRK FUTBOLUNU KATLETMİŞ

Telefon geliyor, 'Bülent'e maç verin'. Niye Bülent'e maç veriliyor. Beşiktaş'ı katletmiş, Türk futbolunu katletmiş. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem gelip o hataları yapar mı? Ben yemiyorum, kimse yemiyor bunları. Geldi maçı katletti. Biz Galatasaray'a yenilebiliriz ama Beşiktaş o taç pozisyonundan gelen golü yemezdi. Bu hakemlerle bu lig daha fazla gitmez. MHK neden istifa etsin? Olayı düzeltsinler.

G.SARAY MAÇINA GÖNDERME

Rezillikten başka bir şey değil! Dünkü hakemlerin ve VAR'ın yerinde Galatasaraylı bir yönetici olsa yemin ederim ki böyle kararlar vermezdi"

 

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Fikret Orman çok sert konuştu

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