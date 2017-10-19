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Fikret Orman, Cenk Tosun için noktayı koydu

Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ile bir anda UEFA'nın resmi internet sitesinde takdir ve takip edilen oyuncu olan Cenk Tosun için Başkan Fikret Orman son noktayı koydu.

Hürriyet Haber
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Orman ile Nice Havalimanında yaptığımız sohbette ilginç sözler sarfetti. Orman "Şampiyonlar Ligi ve Süper Ligin golcüsü Cenk Tosun'un devre arasında kesinlikle satılmayacağını belirtmek isterim" dedi.

Bu arada Başkan Orman gibi Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk Tosun'un devre arasında satılmaması konusunda rapor sundu. 

Londra'ya hem kızını ziyarete giden hem de maç izleyecerek scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda oyuncu izleyecek olan Orman'ın pazartesi günü Başakşehirspor ile yapılacak maça geleceği belirtildi

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