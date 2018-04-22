Fikret Orman: 'Bu olaylara üzülüyoruz ama pansuman yapacağız'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriFikret Orman: 'Bu olaylara üzülüyoruz ama pansuman yapacağız'
GeriFutbol Fikret Orman: 'Bu olaylara üzülüyoruz ama pansuman yapacağız'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
22.04.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Fikret Orman: 'Bu olaylara üzülüyoruz ama pansuman yapacağız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fikret Orman: 'Bu olaylara üzülüyoruz ama pansuman yapacağız'

Olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman, BJK Tv'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Son 5 hafta Başakşehir ve Galatasaray maçlarını oynadılar biz oynamadık sadece. Çok keyifli bir lig ve 4-5 takım yarışıyor. Bir galibiyet veya mağlubiyetle he rşey değişebiliyor. Herkes güzel bir lig izlemesine katkı sağlamamız lazım. Biz düzgünlükten beslenen bir camiayız.

'YAŞANANLAR HERKESİ ÜZDÜ'
Perşembe günü olanlar herkesi üzdü. O olaylar orada kaldı artık bunu dillendirmek ve başka bir platforma çekilmek istemiyoruz. Bütün taraftarımıza sesleniyoruz. Efendi Beşiktaş diye bir programla çıktık ve baya ilerleme kaydettik. Bugün takımımızı ile bütünleşerek bir kitle bir takıma küfür etmeden, Beşiktaş'ı iyi temsil ederek bir gün geçirmek istiyoruz.

'TARAFTARIMIZA SESLENİYORUZ'
Bütün taraftarımıza sesleniyorum tahriklere gelmeyelimn. Biz bu ligi inşallah şampiyon olarak bitireceğiz. Biz Güneş ve oyuncularımızın arkasında desteklediğimiz sürece buna inanıyorum.

Fenerbahçe ile 100 yılı aşmış bir dostluğumuz var. Kişiler ve yönetimler gelir - gider...

Mehmet Demirkol'un yazısıyla ilgili olarak Orman, 'Sağolsun. Bu objektif bir gazeteci tarafından söylenmesi güzel. Cumhurbaşkanımızda söyledi Beşiktaş mağdur olmuştur diye. Bugün bir karar aldık. Önümüzdeki hafta Divan Kurulu'nu yapacağız ve bu yaşananlar Beşiktaş'ın akil insanlarıyla düşüneceğiz. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Camianın daha fazla kenetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın organları ve yönetimleri var. Biz kendi işimizi, taraftar taraftar işini yapacak. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Mesele Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmek.'

Divan Kurulu Başkanlık Kurulu nerede olacağını açıklar. Biz pozitifiz. Çarşamba günü hentbol takımımızın 40. yılı... 10 yıl üst üste şampiyon oldular onların kutlaması var. Biz spora iyi şeyler yapmak istiyoruz. Geldiğimiz günden beri gayretimiz bu yönde... Azerbaycan'da çok taraftarımız var, aynı lisanı konuşuyoruz. İki ülke tek millet diye düşünüyoruz. Karabağ ile Olimpiyat Stadı'nda bir maç yapacağız.

'BU OLAYLARA ÜZÜLÜYORUZ...'
Beşiktaş büyüyor ve bu büyümeyi kesmeye çalışanlar illa ki olacaktır. Bizimle yapılan mücadele saha içinde yapılmalı, sahada böyle olan olaylar olunca üzülüyoruz ama pansuman yapacağız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona yüzyılın rekorunu kırdı

Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

Söz Aykut Kocaman'da... Şenol Güneş için olay soru: 'Kan nerede?'

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?