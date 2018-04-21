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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.04.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Bu işin sorumlusu kulüptür

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Fikret Orman: Bu işin sorumlusu kulüptür

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide yaşananların ilk olmadığını belirterek, 2013 yılındaki Galatasaray derbisinde de büyük bir kumpas olduğunu savundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı." ifadelerini kullandı.

Talimata göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri bu, Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."

Orman ve Güneş'e büyük destek

1903 Karakartallar Derneği ve Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneğinin ortaklaşa düzenlendiği turnuvayı izleyen taraftarlar, Beşiktaş, Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.

"En büyük başkan bizim başkan", "Başkan, takımı Bakü'ye getir" tezahüratlarının yapıldığı karşılaşmada, Şenol Güneş için "Beşiktaş için akıttığın terin de kanın da onurumuzdur." pankartı açıldı.

Orman, maç öncesinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bayraklarında ay-yıldız bulunduğunu, Türkiye'yi de ay-yıldızla temsil eden tek takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.

Bu nedenle aynı zamanda Azerbaycan'ı da temsil ettiklerini düşündüklerini belirten Orman, "Dünyada 100 milyon taraftarın üzerine çıkma hedefimiz var. Azerbaycan da çok önem verdiğimiz bir yer. Burada her geçen gün büyüyoruz." diye konuştu.

Orman, bu sene Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Allah nasip ederse eylül ayında takımı Bakü'ye getireceğiz. Yaz aylarında da Bakü'de Kartal Yuvası mağazası açacağız. Dostumuz olan Azerbaycan'da Beşiktaş olarak daha da büyümek istiyoruz. Buradaki tek kayıtlı, resmi dernek bizim derneğimiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği, finalde Keşle Futbol Kulübünü 4-0 yenerken, şampiyon takımın kupasını ve futbolcuların madalyalarını Fikret Orman takdim etti.

Taraftar ve sporcular, maç sonrasında büyük ilgi gösterdikleri Orman'dan imza aldı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Fikret Orman, karşılaşmayı izleyen Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi Meltem Özoral'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye etti.

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