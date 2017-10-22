Fikret Orman: Beşiktaş’ın olmadığı maç derbi değildir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Uni-BJK 2017-2018 dönemi bilgilendirme kongresine katıldı.
Vodafone Park’da yapılan kongreye Başkan Fikret Orman’ın yanısıra Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse de katıldı.
Kongrede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Orman, bir öğrencinin “bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe derbisi var. Heyecanlanıyor musunuz?” şeklindeki sorusuna iddialı bir cevap verdi. Orman “derbi, Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray maçıdır. Beşiktaş’ın olmadığı maç derbi değildir.” dedi.
Kenetlenmiş bir Beşiktaş’ın her zaman başarıya ulaşacağını savunan Orman, başka bir öğrencinin “Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören’in Beşiktaş’tan alacağı var. Tekrar Beşiktaş’a geri dönebilir mi?” şeklindeki sorusuna da “Allah uzun ömür versin. Umarım uzun süre orada kalır” cevabını verdi.
Toplantının sonunda UNİ - BJK Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kaan Süer, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Sayın Hakan Özköse'ye hediyelerini takdim etti.