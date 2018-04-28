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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.04.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Beşiktaş'ı kimse yıkamaz

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Fikret Orman: Beşiktaş'ı kimse yıkamaz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ı kimsenin yıkamayacağını buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş’ın Pendik’te bulunan No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Tesisin açılışında Ahmet Nur Çebi ile birlikte kurdeleyi kesen Başkan Orman, öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligde oynayacakları maçları kayıpsız geçip şampiyon olmak istediklerini ifade eden Orman, "Son 4 haftada iyi sonuçlar alıp, ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çizgimizden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle, kimseyle değil, Beşiktaş ile uğraşarak buna devam edeceğiz. Doğru bir tanedir. Zaman içinde gerçek değerini bulur. Önümüzdeki maçları efendiliğimizle oynayacağız. Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Hamd olsun ki Beşiktaş’ı kimse yıkamaz"

Orman, siyah-beyazlı camianın gün geçtikçe büyüdüğünü aktararak, "Beşiktaş efendiliğiyle namusuyla büyüyor ve büyümeye devam edecek. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez" diye konuştu.

“Beşiktaşlıların olduğu yerde bu tesislerimizin açılmasını istiyoruz”

Siyah-beyazlı kulübün ahde vefası olan bir camia olduğunu belirten Başkan Orman, "Beşiktaş önemli değerleri olan kulüptür. Önemli başkanlar tarafından idare edilmiştir. Hep bir çizgimiz var o çizgide yürümeye devam ediyoruz. Biz ahde vefası olan bir kulübüz. Baba Hakkı ile alakalı Fulya tesisini yaptık. Şevket Belgin için basketbol salonu yaptık. Mehmet Üstünkaya için Akatlar 1903 Tesisleri'ni yaptık. Bugün de Gazi Akınal için tesis açıyoruz. Gazi ağabey sabah Beşiktaş ile kalkar, akşam Beşiktaş ile yatardı. Çok önemli hizmetlerde bulundu. Nicelerine devam etmek nasip olsun. Burası Süleyman Seba döneminde alınmış bir tesisti. Zaman içinde yenilenmeye ihtiyacı oldu. Kulüp olarak büyük bir yatırım yaptık ve bu yakada da tesis açmak nasip oldu. Buna devam etmek istiyoruz. Derneklere talimat verdim, herkes çalışacak. Sadece biz çalışmayacağız. Büyükşehirlerimizin hepsinde, Beşiktaşlıların olduğu yerlerde bu tesislerimizin açılmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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