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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

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Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde Beşiktaş ile özel bir tur firması arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olan sıcak hava balonuyla Kapadokya turuna katıldı.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonlarının hazırlıklarını izledi. Orman, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi.

Orman ve beraberindekiler balonun sepetine bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı. Ancak bu arada Fikret Orman, rahatsızlanan kızı ile birlikte yeniden sepetten inerek alandaki minibüste bir süre bekledi. Kızı Nazlı'nın araçta kalmak istemesinin ardından Orman, sıcak hava balon sepetindeki yerini aldı.

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Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, daha önce de Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldığını belirtti. Bir gazetecinin teknik direktör görüşmelerini sorması üzerine Orman, bu konuda açıklama yapmayacağını kaydetti.

Orman, "Kapadokya'ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi" dedi. Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi. Beşiktaş balonunun uçuşu sırasında çevresindeki bazı balonların sepetlerinde de takımın bayraklarının asıldığı görüldü.

Fikret Orman Beşiktaş balonuyla uçtu

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