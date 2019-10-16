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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Beni adaylık polemiklerine sokmayın..."

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol yönetim merkezinin açılışını yaptı.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün efsane oyuncularından Yusuf Tunaoğlu'nun adının verildiği tesisin açılışını genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetici Melih Aydoğdu ile birlikte gerçekleştirdi.

Açılışta konuşma yapan Orman, pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Ahmet Nur Çebi ile polemiğe girmeyeceğini söyledi.

Orman yaptığı açıklamada, "Beşiktaş seçim sürecinde ve ben aday değilim. Beni adaylık polemiklerine sokmayın. Ahmet abi ile bizim aramızda duygusal bir durum var. Onun kırgınlıkları olur. Laflar çarpıtılır, bazıları dolduruşa getirir, bunlar olur. Ben seçimin adayı değilim. Aday olsam, söylediklerine net cevap veririm. Ama şu anda söylediğim şey başka rotalara gider." diye konuştu.

- "Biz büyük bir camiayız, yarın barışırız"

Adayların geçmişi bırakıp gelecekle alakalı konuşmaları gerektiğini vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Adaylar kendi aralarında, geçmişle alakalı değil, gelecekle alakalı konuşmalı. Kimse Beşiktaş'ın geçmişine aday değil. Polemiklere girdiğimiz takdirde, o şunu dedi, bu bunu dedi gibi birçok konu çıkartırız. Polemiklere girmek istemiyorum. Seçimler bitince, günü gelirse, cevap vereceğim şeyler olursa veririm, ben lafımı esirgemem. Ben aday değilim. Aday olacak arkadaşlar da önümüzdeki süreçte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyecekler. Borcu aşağıya nasıl indirecekler, şampiyon takım oluşturmak için nasıl uğraşacaklar bunu anlatmaları lazım. Geçmişe aday değiller, geleceğe adaylar. Şu anda polemiklere benim girmemem gerekiyor. Dün de böyle bir konuşma olmasaydı, bugün böyle bir açıklama olmayacaktı. Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız, yarın barışırız, bir şey olmaz."

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- "Futbol aklının Ümraniye'de olması lazım"

Futbolun merkezinin Ümraniye'de olması gerektiğini aktaran Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun merkezi artık Ümraniye olmalı. Arka tarafında futbol akademisiyle ilgili bir yatırım planı var. Oraya da yeni sahalar ve tesisler yapacağız, projesi hazır. Scout ekibi (futbolcu izleme) Fulya'daydı ve artık buraya taşınacak. Bir yere ihtiyacımız vardı. Projelendirdik ve bitti. Bu işin buraya gelmesinde Melih Aydoğdu'nun emeği ve parası var. Kendisini camiam adına tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin, Yusuf abinin adına bir tesis vardı ama biz göreve gelmeden önce bu tesis gitmişti. Bu tesise de onun ismini verdik. Kendisinin ismini yaşatmamız gerekiyordu. Bu nedenle de çok mutluyum. Güzel oldu. Bizim de transfer görüşmelerimiz oluyor, futbol A takımı toplantılarımız oluyor. Ana binanın içinde futbolcuların olduğu yerde olmasını çok doğru bulmuyordum. Ayrılması gerekiyordu. Futbol direktörü Ali Naibi de olmak üzere herkes bu tarafa geçiyor. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah geri kalanını da bizden sonraki yönetimler bitirirler. Futbol aklının Ümraniye'de olması lazım. Bunun da bir an evvel yapılması gerekiyor."

Fikret Orman: Beni adaylık polemiklerine sokmayın...

Fikret Orman: Beni adaylık polemiklerine sokmayın...

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