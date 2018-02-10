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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriFikret Orman: Bayern Münih'i eleyeceğimize inanıyorum
Futbol Fikret Orman: Bayern Münih'i eleyeceğimize inanıyorum
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Futbol
10.02.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Bayern Münih'i eleyeceğimize inanıyorum

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Fikret Orman, flaş açıklamalar yaptı. Beşiktaş Başkanı Orman, Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçının ertlenmesini istediklerini vurgularken, birçok konu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Beyaz TV'ye konuşan Fikret Orman'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

Biz ülkemizde rahat yaşayalım diye evlatlarımız canını veriyorlar ama inşallah terör illetinden kurtulacağız. Beşiktaş kuvvetli bir takım ve kuvettli bir kadroya sahip, seyircisiyle bütünleşince de coştuğunu söyleyebiliriz. Karabükspor sıkıntılı bir durumda onlara Allah yardım etsin. Sonuçta bu maç sona erdi daha çok maçımız var, işler yolunda gidiyor umarım sorun yaşamayacağız.

Biz hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de kupada oynuyoruz, maçları araya sıkıştırmanın anlamı yok. Beşiktaş'ın yoğun bir trafiği var, bu sebeple biz kupa mücadelesinin daha iyi bir zamanda oynanmasını talep ediyoruz. Bu senel lig erken bitiyor, TFF yetkilileri bizim sorunumuza çözüm bulabiler mi bilmiyorum. Kimseden medet ummuyoruz, büyük bir beklentimiz yok ama bu erteleme olursa bizim için daha iyi olur.

Bir seçme şansım olsa; lig şampiyonluğunu, kupa şampiyonluğunu ve Bayern Münih'i elemek isterim. Ben bütün her yerde şampiyon olmayı istiyorum ama böyle seçme bir şansımız yok. Ben Bayern Münih'i elemek konusunda hayaller kurmuyorum, eleyeceğimize inanıyorum. Biz Beşiktaş gibi oynayabilirsek neden elemeyelim? Biz o ligin 2. takımı Leipzig'i içeride dışarıda mağlup etmeyi başardık. Neden aynı şeyi yapıp Bayern Münih'i de elemeyelim?

TALISCA'NIN BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Beşiktaş bu sene şampiyon olmak istiyor, markamız için gelirlerimiz için önemli ama Avrupa'da başarılı olursak bilinirliğimiz de artıyor; bunu da yine çok önemsiyoruz. Talisca, sevdiğimiz ve çok karakterli bir oyuncumuz onunla oynamaktan çok mutluyuz ama kulüplerimizin finansal problemleri var ve bizim de var. Bir yandan Kulüpler Birliği'nde bu durumu nasıl çözeriz diye çalışıyoruz. Talisca'nın bonservisini almak için çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bizim oyuncularımızdan kime teklif gelirse gelsin biz değerlendirmeye alırız burada fiyatlar çok önemli. Negredo bizim değerli bir oyuncumuz ama kendisinin bir şanssızlığı var, kalbi temiz bir oyuncu başarılı olacağına inanıyoruz. Vagner Love, bizim direkt katkı alabileceğimiz bir oyuncu, çok büyük bir futbolcu. Attığı gol ofsayt gibi gözükse de o vuruşu yapması onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi. Ben maçı izlediğim sırada ofsayt olarak gördüm golü.

NAMOĞLU GİTSE NE DEĞİŞECEK

Biz hakemlerden rahatsız olmaktan ziyade, hakemlerin böyle saatlerce tartışılmasından rahatsızız. Bizim maçlarımızda da büyük hatalar yapıyorlar ama sonuçta bu bizim futbolumuz. Bursa maçında bir penaltımız verilmedi bu oluyor, olmuyor değil. Kulüplerin de kendisine bakması lazım, bu noktada basına da görev düşüyor. Her geçen gün medya küçülüyor, her gün bir basın mensubu işten çıkartılıyor sektör daralıyor. Bugün Yusuf Namoğlu gitse ne değişecek? Çevresindeki ekip aynı olduktan sonra ne olabilir ki? Biz anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği toplantılarına katılacak mı katılmayacak mı bilmiyorum ama bazı toplantılara başkanlar seviyesinde olur. Bazen de temsilciler katılır. Kulüplerin sorunları var, bunları çözmeliyiz. Ayrıca Kulüpler Birliği icra makamı değil temsil makamı olmalı. Bizim rakiplerimiz Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor, Trabzonspor diyorum. Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesi güzel bir maç olsun hakemin yanında hakem şansı olsun ben bunları diyorum. Beni sadece Beşiktaş ilgilendiriyor, Beşiktaş şampiyon olamayacaksa kim olursa olsun beni ilgilendirmiyor.

F.BAHÇE DOSTUMUZ, SEÇİM HAKKINDA KONUŞAMAM

Benim de dönem dönem hakemlerle ilgili rahatsızlıklarım oluyor, Fenerbahçe tam olarak neden rahatsız bilmiyorum ama bunlar gelip geçiyor. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimleriyle ilgili benim hiçbir alakam yok. Fenerbahçe bizim dostumuz onlar için hangisi hayırlısıysa o olsun, benim yorum yapmam doğru olmaz.

Ajansspor

 

 

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