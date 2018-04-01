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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
01.04.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil"

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Fikret Orman: "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Nisan sayısında camiaya ve taraftarlara seslenerek, "Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil" dedi.

Orman'ın dergide yer alan sözleri şöyle;

"Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama sizler sayesinde, Beşiktaş Camiası'nın başkanı olduğum için bir kez daha gurur dolu anlar yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda bir kez daha ders veren siz taraftarlırımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz. Beşiktaşımız'ın adını buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor, sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki, Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil.

Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda... Avrupa maceramız bitse de, bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum."

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