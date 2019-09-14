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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Aldığımız puan itibariyle memnun değiliz ama..."

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Fikret Orman: "Aldığımız puan itibariyle memnun değiliz ama..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Adana'da katıldığı çeşitli etkinliklerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Bu sene iyi bir takım kurduklarını ifade eden Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getirdi.
Orman, takımları açısından ilk 3 haftayı değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Maç sonucu itibariyle, aldığımız puan itibariyle memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İnşallah Gazişehir Gaziantep maçının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ondan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum."

Yaklaşık 2,5 sene görev süresi kaldığını kaydeden Orman, "Başkanlık sürem bittiğinde beni kamuoyu değerlendirir. Başkan olarak ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "A Milli Takım çok iyi gidiyor"

Fikret Orman, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ı değerlendirerek, şunları ifade etti:

"A Milli Takım çok iyi gidiyor. Bence özellikle Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi bizim önümüzü bayağı bir açtı. Eğer içeride oynayacağımız Arnavutluk ve sonrasında Fransa maçı, hele Fransa'dan puan veya puanlarla dönebilirsek iş bitmiş olur. İnşallah da öyle bir şey olur diye umut ediyorum. Hele ki İzlanda maçını içeride oynayacağız, Arnavutluk karşısında seyrettiğim İzlanda'yı bizim burada rahat yenmemiz lazım." 

Fikret Orman: Aldığımız puan itibariyle memnun değiliz ama...

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