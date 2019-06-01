Fikret Orman: "Abdullah hocayı ayartmadık"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a TFF seçiminin ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Abdullah Avcı ile Ramazan Bayramı'nın ardından sözleşme imzalayacaklarını belirterek, hakemleri eleştirdi.
Orman şu sözleri kullandı:
"Göksel Gümüşdağ ile iyi ilişkilerimiz var. Onların hocasını ayartan pozisyona asla girmem. Onların işi bittikten sonra ben Abdullah Avcı ile görüştüm. Üzerinde oybirliği ile karar verdiğimiz bir isimdi. Kontrat süresi üç sene. Bizim görevimiz de üç sene. Basına yapacağımız toplantı ise bayramdan sonra olur."
"Türkiye'deki hakemler maçı sahada oynamıyorlar. Daha önce kafalarında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Gücün yanında yer almaya çalışıyorlar. Hakemlik haktan geliyor. Allah'ın ismi. O hakkı veren insanlar adil olmak durumunda. A hakemi Avrupa'da maç yönetiyor. Gayet de güzel yönetiyor; ama Türkiye'de yönettiği zaman böyle olmuyor"
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