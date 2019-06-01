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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Abdullah hocayı ayartmadık"

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Fikret Orman: "Abdullah hocayı ayartmadık"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a TFF seçiminin ardından açıklamalarda bulundu. Orman, Abdullah Avcı ile Ramazan Bayramı'nın ardından sözleşme imzalayacaklarını belirterek, hakemleri eleştirdi.

Orman şu sözleri kullandı:

"Göksel Gümüşdağ ile iyi ilişkilerimiz var. Onların hocasını ayartan pozisyona asla girmem. Onların işi bittikten sonra ben Abdullah Avcı ile görüştüm. Üzerinde oybirliği ile karar verdiğimiz bir isimdi. Kontrat süresi üç sene. Bizim görevimiz de üç sene. Basına yapacağımız toplantı ise bayramdan sonra olur."

"Türkiye'deki hakemler maçı sahada oynamıyorlar. Daha önce kafalarında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Gücün yanında yer almaya çalışıyorlar. Hakemlik haktan geliyor. Allah'ın ismi. O hakkı veren insanlar adil olmak durumunda. A hakemi Avrupa'da maç yönetiyor. Gayet de güzel yönetiyor; ama Türkiye'de yönettiği zaman böyle olmuyor"

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Fikret Orman: Abdullah hocayı ayartmadık

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