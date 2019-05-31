Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun
GeriFutbol Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
31.05.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Orman, "Abdullah hocamız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.

Abdullah Avcı ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden Fikret Orman, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş'a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, "Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada" diye konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME: SON İKİ SEZONU HAKEMLER BELİRLEDİ

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Orman, "Şampiyonu hakemlerin değil, futbolcuların ve teknik adamların belirlediği bir lig olmalı. Alanyaspor - Galatasaray maçı geçen sezon ligin şampiyonunu belirledi. Hakemlik faciası yaşandı. Bu sene de Rize ve Beşiktaş maçları var..." ifadelerini kullandı.

AVCI İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Orman, Abdullah Avcı ile ilgili sorulan soruya, "Kontrat senesi 3 sene. İmzaları atacağız. Basına yapacağımız tören bayramdan sonra olur. Para ile alakalı aşırı talepleri olan bir hoca değil. Talebi biz söyledik. Beşiktaş standartlarında iyi bir kontrat vermeye çalıştık. Hoca 7 kişilik ekibiyle gelecek. Mesela Guardiola bir yere gittiğinde 10 kişilik ekibini alıyor. Hocanın ekibi belirleyici olacak. " cevabını verdi.

ARDA VE VİSCA AÇIKLAMASI

Başkan Orman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda Turan'ı transfer etme gibi niyetimiz yok. Edin Visca ise çok kıymetli bir futbolcu ama şartları zor. Transfer etme olanağımız yok şu an. Eminim Başakşehir'in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok."

Kapadokya’da Beşiktaş balonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun
Galatasaray'da son dakika! Selçuk İnan 500 bin euroya tamam dedi
Klopp'tan ilginç açıklama: Favori biz değiliz
TFF 2018-2019 sezonunu tescil ettiğini açıkladı