Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.

Abdullah Avcı ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden Fikret Orman, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş'a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, "Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada" diye konuştu.

GALATASARAY'A GÖNDERME: SON İKİ SEZONU HAKEMLER BELİRLEDİ



TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Orman, "Şampiyonu hakemlerin değil, futbolcuların ve teknik adamların belirlediği bir lig olmalı. Alanyaspor - Galatasaray maçı geçen sezon ligin şampiyonunu belirledi. Hakemlik faciası yaşandı. Bu sene de Rize ve Beşiktaş maçları var..." ifadelerini kullandı.

AVCI İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Orman, Abdullah Avcı ile ilgili sorulan soruya, "Kontrat senesi 3 sene. İmzaları atacağız. Basına yapacağımız tören bayramdan sonra olur. Para ile alakalı aşırı talepleri olan bir hoca değil. Talebi biz söyledik. Beşiktaş standartlarında iyi bir kontrat vermeye çalıştık. Hoca 7 kişilik ekibiyle gelecek. Mesela Guardiola bir yere gittiğinde 10 kişilik ekibini alıyor. Hocanın ekibi belirleyici olacak. " cevabını verdi.

ARDA VE VİSCA AÇIKLAMASI

Başkan Orman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda Turan'ı transfer etme gibi niyetimiz yok. Edin Visca ise çok kıymetli bir futbolcu ama şartları zor. Transfer etme olanağımız yok şu an. Eminim Başakşehir'in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok."

Kapadokya’da Beşiktaş balonu