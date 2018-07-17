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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fikret Orman: 6222'nin son hali çok yakın
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Futbol
17.07.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Fikret Orman: 6222'nin son hali çok yakın

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Fikret Orman: 6222'nin son hali çok yakın

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanununda düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz" dedi.

Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlik olarak Fikret Orman, toplantı ile ilgili şunları söyledi;

"Yeni sezon bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Daha önceden başlanan bir çalışma vardı. Gerek Bakanlarımız, gerekse de bizler olaylara hakimdik. '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanununda düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem de hızlı adım atmak için çok elverişli bir sistem oldu. Sanırım çok kısa zamanda da sonuçlandıracağız."
Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman, "Şu anda kanunun detayları üzerinde bilgi vermem çok doğru değil. Zaten bizim stadımızda yüz tanıma sistemi mevcut. Diğer statlarda da olursa uygulanır. Umarım bu sistem kanunlaşır" yanıtını verdi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de, "Önümüzdeki dönemde, sahalarımızda geçen yıla göre azalan şiddet olayları ve hoşumuza gitmeyen olayların daha da azalacağını ve minimum seviyeye ineceğini düşünüyoruz. Bunu sadece yönetmelik ve yasalarla yapmak mümkün değil. Bu eğitim de meselesi. Yasada yapılan değişikliklerle birlikte biz sadece sahada futbol oynayacağız. Bundan sonra da kavgayı gürültüyü inşallah görmeyiz" şeklinde konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ'E TEKLİF YOK"
Öte yandan Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'e teklif gelmediğini ifade ederek, "İçeride başkanlarla beraberdik, hiçbiri bir şey söylemedi" şeklinde esprili yanıt verdi.

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