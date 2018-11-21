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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
21.11.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Figo'dan flaş Pepe ve Q7 açıklaması: Türkiye için...

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Figo'dan flaş Pepe ve Q7 açıklaması: Türkiye için...

Efsane Sporcular Derneği açılışına katılan Portekiz ve Brezilya'nın efsane futbolcuları Luis Figo ve Aldair, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İYİ BİR LİGE SAHİP"
Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen Efsane Sporcular Derneği açılışına katılan dünyaca ünlü Portekizli eski futbolcu Luis Figo, Türkiye Ligi'nde üst düzey oyuncuların forma giydiğini belirterek, "Türkiye iyi bir lige sahip. Şampiyonlar Ligi'nde takımları olan bir ülke. Türk futbolcular Avrupa Liglerinde çoğaldı. Uluslararası futbolcular Türkiye Ligi'ne de transfer oluyor" ifadelerini kullandı.

"PEPE VE QUARESMA, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞANS"
Kendi ülkesinin vatandaşı olan Pepe ve Quaresma hakkında da konuşan Figo, "Kendiler çok büyük futbolcular. Onların Türkiye ve kulüpleri için bir şans olduğunu düşünüyorum" dedi

ALDAIR: "UMARIM CENGİZ ÇOK İYİ YERLERE GELİR"
İtalya'nın Roma Kulübü'nde oynayan Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler sarf eden ve Cengiz'in gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Cengiz, Roma'da çok genç bir oyuncu. Kendisi hevesli ve çabalıyor bu sebepten çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Aldair, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Uçan ile ilgili olarak ise, "İkisi de gayet iyi durumdalar ve çok çabaladıklarını düşünüyorum. Umarım böyle devam ederler" dedi.

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