FIFEX’ten HARDLINE Nutrition’a ödül!

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam ve sporcu beslenme ürünleri markası HARDLINE Nutrition, futbol dünyasının önde gelenlerini bir araya getiren FIFEX Uluslararası Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı’ndan ödüle layık görüldü. Bu yıl ilki gerçekleştirilen FIFEX 2018 kapsamında düzenlenen Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde “Yılın En İyi Sporcu Gıda Markası” kategorisindeki ödülün sahibi HARDLINE Nutrition oldu.

Türkiye'de ilk kez futbola destek olan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği FIFEX Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde yılın sporcu beslenme ürünü HARDLINE Nutrition oldu. FIFEX 2018 kapsamında düzenlenen ödül törenine HARDLINE Nutrition adına katılan Kavi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan “Yılın En İyi Sporcu Gıda Markası” ödülünü Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun elinden aldı.

Uluslararası yüksek kalite standartlarına sahip HARDLINE Nutrition ile sporcular tarafından en çok tercih edilen sporcu beslenme ürünü markaları arasında yer aldıklarını belirten Kavi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan, “HARDLINE Nutrition markamızla sporcu beslenme ürünlerinde 15 yılı aşan bir tecrübeye sahibiz. Türkiye’nin en büyük sporcu beslenme ürünleri markası olmanın verdiği sorumlulukla kalite standartlarımızı daima en yüksek seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Sporcularımıza sağlıklı, kaliteli ve güvenilir beslenme ürünleri sunmak, vücut gelişimlerine artı değer katmak için dünyanın önde gelen hammadde üreticileriyle işbirliği yapıyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projeleri ve World Anti Doping Agency (WADA)’nın akredite laboratuvarlarından aldığımız analizlerle tüketicilerimize daima güven veren yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde spor otoriteleri tarafından “Yılın En İyi Sporcu Gıda Markası” ödülüne layık görülmemiz ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. Bizi bu prestijli ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk sporu ve sporcusuna destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Taşhan, “Futboldan basketbola, halterden yüzmeye kadar neredeyse tüm spor branşlarında ülkemizi gururla temsil eden sporcularımızı destekliyoruz. Beşiktaş ile yaptığımız sponsorluk anlaşması çerçevesinde futbol başta olmak üzere tüm branşlarda mücadele eden sporcularına inovatif ürünlerimizle katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın gelişimi için vücut geliştirme, bilek güreşi ve motor sporları branşlarında yarınlarımız olacak gençlerimize elimizden gelen tüm imkanlarla katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek helal gıda sertifikalı sporcu beslenme ürünü

HARDLINE Nutrition sporcu gıdaları ve gıda takviye ürünlerinin tümü uluslararası standartlarda üretiliyor. Özellikle son dönemde büyük önem kazanan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi ve Helal Gıda Kriterlerine uyan ilk ve tek helal gıda sertifikalı sporcu beslenme ürünü olan HARDLINE Nutrition, içeriğindeki tüm hammaddeleri bu kriterlere uygun şekilde seçiyor.

Türkiye'nin ilk ve tek spor gıdası laboratuvarını TÜBİTAK desteği ile kurarak yine bir ilke imza atan Kavi Gıda, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını bu alanda önde gelen beslenme uzmanlarıyla gerçekleştiriyor.