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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.09.2019 - 01:35, Son Güncelleme:

FIFA'dan kötü haber! Kiralık futbolculara sınırlama geliyor...

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FIFA'dan kötü haber! Kiralık futbolculara sınırlama geliyor...

 FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor. UEFA'da FFP'ye takılmak istemeyen kulüpler, son zamanlarda kiralık oyuncu formülüne yöneldi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisiyle kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

Komitenin, futbolcu kiralamalarının ticari değil sportif amaçla yapılması için bu karara vardığı aktarıldı.

- Menajer komisyonlarına sınır

FIFA Paydaşlar Komitesinin diğer bir önerisi ise menajerlerin futbolcu transferlerinden aldığı komisyona sınırlama getirmek.Öneriye göre menajerler, transfer bedelinin yüzde 10'undan fazla, oyuncu maaşının ise yüzde 3'ünden fazla komisyon alamayacak.

Komitenin ayrıca, çıkar çatışmalarından kaçınmak amacıyla çoklu menajer anlaşmalarına da sınır getireceği duyuruldu.

FIFA Paydaşlar Komitesi tarafından alınan kararlar, 24 Ekim'de toplanacak olan FIFA Konseyinin onayına sunulacak.

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