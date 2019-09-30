FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı
FIFA, Cardiff'in Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemesine karar verdi.
FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Bu inceleme sonunda FIFA, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemeleri gerektiğini Cardiff'e bildirdi.
28 yaşındaki Sala, 17 milyon euro'ya Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olmuştu.
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Emiliano Sala'nın Nantes formasıyla attığı son golü izleyelim...
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