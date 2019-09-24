FIFA20 lansmanı İstanbul'da yapılacak

Esporcuların kullandığı güncel donanım ve ekipmanlarla konforlu bir ortamda oyun oynamak isteyen herkesin buluşma noktası Fitaş Digital Republic (FDR), Muslera ve Anıl Piyancı gibi dev isimlerin katılımıyla FIFA20 lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch ile oynanabilen FIFA20, lansmanın ardından 27 Eylül günü futbolseverler için raflarda yerini alacak.

Futbol tutkunlarının favorisi FIFA20’de diğer serilerine göre ön plana çıkan bazı yenilikler; top fiziklerini daha da gerçekçi hale getiren Futbol Zekası, savunmayı kolaylaştıran Yapay Zeka Savunması, yeni penaltı ve duran top sistemi, yeni ve daha gerçekçi paslaşma sistemi, golleri daha da anlamlı hâle getiren şutlar ve “Soğukkanlı Bitiricilik”, zorlaştırılan “Zamanlamalı Bitiricilik’’ ve FIFA meraklılarının uzun zamandır heyecanla beklediği FIFA sokak futbolu modu ‘Volta Football’. Kariyer modunda önemli değişiklikler içeren oyunda artık maç öncesi ve sonrasında muhabirlerle röportaj yapılabiliyor. Kadın teknik direktör de yaratabilecek olan oyuncuların moral seviyeleri sahadaki performansları da etkileyecek.

Türkiye’nin ilk ‘Oyun Cumhuriyetini’ kuran FDR, lansmana özel Galatasaray’ın ünlü kalecisi Muslera ve adından sıkça söz ettiren rap şarkıcısı Anıl Piyancı ile lansmana özel FIFA20 deneyimi sunacak. Anıl Piyancı’nın aynı zamanda konser vereceği etkinlikte Ceyhun Yılmaz moderatörlüğünde ‘Oyun Dünyası Profesyonelleri Paneli’; Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Emir Aral ve Serdar Ekrem Şirin gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Özel olarak hazırlanan ‘Influencer Paneli’nde ise Kendinemüzisyen, Utheneras, Wtcn ve Serhat Akın gibi isimler yer alacak. FIFA20 lansmanı aynı zamanda katılımcılara Muslera ile maç yapma şansı verecek.

Kurduğu yeni ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dijital oyun pazarında şubeleşerek büyüyen FDR kurucusu Adnan Akdemir: ‘Dünyayı kasıp kavuran FIFA serisinin en yenisi FIFA20 lansmanına ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici bir gelişme, FIFA20 nin bizi seçmesinden onur duyduk. Türkiye’nin en büyük dijital eğlence yatırımı olarak her zaman kendimizi güncelleyip sektörde vizyoner adımlar atamaya özen göstereceğiz. Oyun severlerin konforunu her zaman en üst noktada tutmaya çalışacağız. FIFA senelerdir Türkiye ve dünyada oyun severler için özel bir yere sahip. FIFA20 serisi için oyuna gelen yeni özelliklerle birlikte FIFA tutkunları daha eğlenceli, heyecanlı ve gerçekçi dakikalar yaşayacak. beIN Sports’a da tüm yayın destekleri için teşekkür ederiz.’ dedi.