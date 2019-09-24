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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

FIFA20 lansmanı İstanbul'da yapılacak

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FIFA20 lansmanı İstanbul'da yapılacak

Türkiye’nin en büyük dijital eğlence yatırımı Fitaş Digital Republic (FDR) Metropol AVM şubesinde FIFA20 lansmanını 26 Eylül’de İstanbul'da gerçekleştiriyor. Lansmana Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da katılacak.

Esporcuların kullandığı güncel donanım ve ekipmanlarla konforlu bir ortamda oyun oynamak isteyen herkesin buluşma noktası Fitaş Digital Republic (FDR), Muslera ve Anıl Piyancı gibi dev isimlerin katılımıyla FIFA20 lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch ile oynanabilen FIFA20, lansmanın ardından 27 Eylül günü futbolseverler için raflarda yerini alacak.

FIFA20 lansmanı İstanbulda yapılacak

Futbol tutkunlarının favorisi FIFA20’de diğer serilerine göre ön plana çıkan bazı yenilikler; top fiziklerini daha da gerçekçi hale getiren Futbol Zekası, savunmayı kolaylaştıran Yapay Zeka Savunması, yeni penaltı ve duran top sistemi, yeni ve daha gerçekçi paslaşma sistemi, golleri daha da anlamlı hâle getiren şutlar ve “Soğukkanlı Bitiricilik”, zorlaştırılan “Zamanlamalı Bitiricilik’’ ve FIFA meraklılarının uzun zamandır heyecanla beklediği FIFA sokak futbolu modu ‘Volta Football’. Kariyer modunda önemli değişiklikler içeren oyunda artık maç öncesi ve sonrasında muhabirlerle röportaj yapılabiliyor. Kadın teknik direktör de yaratabilecek olan oyuncuların moral seviyeleri sahadaki performansları da etkileyecek.

FIFA20 lansmanı İstanbulda yapılacak

Türkiye’nin ilk ‘Oyun Cumhuriyetini’ kuran FDR, lansmana özel Galatasaray’ın ünlü kalecisi Muslera ve adından sıkça söz ettiren rap şarkıcısı Anıl Piyancı ile lansmana özel FIFA20 deneyimi sunacak. Anıl Piyancı’nın aynı zamanda konser vereceği etkinlikte Ceyhun Yılmaz moderatörlüğünde ‘Oyun Dünyası Profesyonelleri Paneli’; Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Emir Aral ve Serdar Ekrem Şirin gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Özel olarak hazırlanan ‘Influencer Paneli’nde ise Kendinemüzisyen, Utheneras, Wtcn ve Serhat Akın gibi isimler yer alacak. FIFA20 lansmanı aynı zamanda katılımcılara Muslera ile maç yapma şansı verecek.

Kurduğu yeni ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin dijital oyun pazarında şubeleşerek büyüyen FDR kurucusu Adnan Akdemir: ‘Dünyayı kasıp kavuran FIFA serisinin en yenisi FIFA20 lansmanına ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici bir gelişme, FIFA20 nin bizi seçmesinden onur duyduk. Türkiye’nin en büyük dijital eğlence yatırımı olarak her zaman kendimizi güncelleyip sektörde vizyoner adımlar atamaya özen göstereceğiz. Oyun severlerin konforunu her zaman en üst noktada tutmaya çalışacağız. FIFA senelerdir Türkiye ve dünyada oyun severler için özel bir yere sahip. FIFA20 serisi için oyuna gelen yeni özelliklerle birlikte FIFA tutkunları daha eğlenceli, heyecanlı ve gerçekçi dakikalar yaşayacak. beIN Sports’a da tüm yayın destekleri için teşekkür ederiz.’ dedi.

FIFA20 lansmanı İstanbulda yapılacak

 

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