FIFA19 Türkiye lansmanı yapıldı!
FIFA19 futbol oyunu lansmanı dün akşam Multiplayer ve Atölye Oyun evsahibi, Futbolist iş birliği, Lifecell sponsorluğu ile Atölye Beykoz'da gerçekleşti.
Oyun dünyasına ait internet fenomenleri, e- sporcular (Ferit Karakaya, PintiPanda, Kendine Müzisyen, Tolgay Karabulut, Yunus Günçe ) ve markaların üst düzey yöneticileri gecede yer aldı . Dizi oyuncuları İdris Nebi Taşkan, Bora Cengiz ettik Gürbey İleri de FIFA19'u deneyimleyenler arasındaydı .
FIFA19 lansmanı, Multiplayer Twitch, Youtube mecralarından ve TV + Life + TV kanalından canlı yayınlandı. 3,5 saat süren yayın, 100K izlenme aldı.
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