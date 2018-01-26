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FIFA yıldızı NY Red Bulls'ta

MLS (Major League Soccer) Ligi takımlarından New York Red Bulls, eSpor dünyasındaki gücünü artırıyor. Kulüp, son dönemde en dikkat çeken FIFA oyuncularından Michael LaBelle’yi renklerine bağladı.

Hürriyet Haber
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eMLS ligi takımlarından New York Red Bulls, iki kez Büyük Finalist olan 28 yaşındaki Michael LaBelle’yi transfer etti. Red Bull takımlarından Leipzig de Almanya’nın en değerli FIFA oyuncularından biri olarak görülen Türk asıllı yıldız Cihan Yaşarlar’ı renklerine bağlamıştı.

LaBelle, EA Sports FIFA 18 Oyun Ligi’nde, eMLS’te ve dünyanın dört bir yanındaki FIFA turnuvalarında Red Bulls’u temsil edecek. Christopher Holly’nin ardından MLS’teki ikinci eSpor oyuncusu olan LaBelle, ürettiği içeriklerle Youtube’da da dikkat çeken isimlerden biri. FIFA’daki başarısının ipuçlarını kanalından paylaşan LaBelle, Red Bull taraftarları için de özel içerikler üretecek.

“Yepyeni bir oluşumun önceliğini yapıyoruz. Dünyada MLS kadar bu sektörle ilgilenen başka bir lig yok. Bunun parçası olmak da çok keyifli” açıklamasını yapan Red Bull sporcusu, takımla kendisinin içerik türü açısından aynı hedeflerinin olduğunu ve bu nedenle ilişkinin çok sağlıklı yürüdüğünü belirtti.

FIFA yıldızı NY Red Bullsta

New York Red Bulls’un Operasyon ve İletişim Direktörü Jayne Bussman-Wise ise "Mike, bu işte dünyanın en iyilerinden biri. Red Bull ve espor taraftarları için eMLS’de istikrarlı şekilde başarıya oynamak adına doğru bir adım attığımızı düşünüyoruz. Mike heyecan verici yetenekleriyle bu büyük ve yeni macerada takımımızın lideri olmaya adam bir isim." dedi.

esportse-spor

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