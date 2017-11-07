FIFA taviz verdi, Futbolcu Birliği şikayetini geri çekti

6 yıllık anlaşmaya göre parası 2 ay içinde ödenmeyen futbolcu artık serbest kalacak. Bunun, kontratı biten futbolcuların serbest kalmasını öngören Bosman Kararları’nın etkisini yaratmaya aday. Anlaşmayla bir futbolcu kendisine kötü davranan kulüpten ayrılabilecek. Ve kadro dışı kalan futbolcunun tek başına çalışmasının da önüne geçilecek.

2 ay maaş alamayan ya da antrenmanlara katılmasına izin verilmeyen oyuncular, tazminatsız olarak kontratını feshedebilecek.

2015’TE BAŞLADI

Yapılan anlaşma sonunda FIFPro, Eylül 2015’te Avrupa Komisyonu’na yaptığı FIFA şikâyetini geri çekecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino, “FIFA, FIFPro, Avrupa Kulüp Birliği ve Dünya Ligi Forumları arasında görülmemiş bir işbirliğine tanık oldum. Anlaşma herkese fayda sağlıyor ve nihai kazanan futboldur” dedi.

FIFPro Başkanı Philippe Piat da “Karşılıklı anlayış, 2001’den beri transfer kurallarında en büyük değişikliklerin yapılmasına yardımcı oldu. Değişiklikler FIFPro’nun haksız tedaviye karşı 60 bin oyuncuya sahip çıkmasına yardımcı olacaktır” dedi.

İkinci Bosman Kuralları



2 ay parasını ALAMAYAN FUTBOLCU SERBEST



1- kulüpler 2 ay süresince paraSINI ödemediği futbolcuyu tutamayacak

2- Kadro dışı kalan futbolcuların tek başına çalışması son bulacak

3- Bir futbolcu kendisine kötü davranan kulüpten de ayrılabilecek

4- Yeni kararlar 60 bin futbolcunun elini daha da güçlendirecek



TÜRK KULÜPLERi BUNDAN SONRA DiKKATLi OLMALI



2016’da FIFPro’nun 14 bin üyesiyle yaptığı anket uyarınca, futbolcuların ödemelerinin geciktirildiği, takımdan ayrı antrenman yapmak gibi kulüpleri tarafından kötü muamelelere maruz kaldığı tespit edilmiştir. Anlaşmayla artık oyuncuların hakları daha fazla korunacaktır. Fakat futbolcuların, ücretin ödenmemesine dayanarak sözleşmelerini haklı nedenle derhal feshetmesi, hemen istedikleri takıma gidebilecekleri anlamına gelmemektedir.

İlgili federasyonlarca açıklanan transfer pencerelerine halen dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde futbolcu alacağına yönelik açılan ve neredeyse 1.5-2 yıl süren dava süreleri hızlanacaktır. Bu bakımdan yabancı oyuncularına ödemelerde geciken Türk takımlarının çok daha dikkatli olması gerekir.