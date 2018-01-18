FIFA sıralaması açıklandı! Türkiye yükseldi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre, ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sıradaki yerini korudu.

Kuveyt, 15 basamak birden atlayarak 174. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Almanya 1602 -

2 Brezilya 1483 -

3 Portekiz 1358 -

4 Arjantin 1348 -

5 Belçika 1325 -

6 İspanya 1231 -

7 Polonya 1209 -

8 İsviçre 1190 -

9 Fransa 1183 -

10 Şili 1147 -