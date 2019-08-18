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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.08.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

FIFA Manisaspor'un 6 puanını sildi

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FIFA Manisaspor'un 6 puanını sildi

Kulüpte yıllar önce forma giyen eski yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması yüzünden 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de 12, geçen sezon da 2'nci Lig'de 15 puanı silinince, yıllar sonra 3'üncü Lig'e düşen Manisaspor, henüz lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalan, geçen yıl harabeye dönen tesislerinin elektrik, su ve gazı aylarca kesilen, kupaları alacaklı kasap tarafından haczedilip satın alınan siyah-beyazlıların 6 puanı, daha lig başlamadan silindi. Daha önce eski futbolcular Makukula ile Iwanski'nin yanı sıra Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun alacakları yüzünden Manisa temsilcisine puan silme yaptırımı uygulayan FIFA, Daniel Dimov'a olan borçlar nedeniyle kulübün 6 puanını sildi.

Ayrılık sırası Kameniye geldi
Ayrılık sırası Kameni'ye geldi

Siyah-beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin Euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandı. Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın Dimov'un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi. Ege'yi Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Holosko, Zelenka, Uğur İnceman gibi yıldızların yer aldığı kadrosuyla yıllarca Süper Lig'de temsil eden, şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor'un, FIFA'lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.

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FIFA Manisasporun 6 puanını sildi

 

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