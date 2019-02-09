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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

FIFA kokartı alındı ama MHK, Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi!

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FIFA kokartı alındı ama MHK, Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi!

Süper Lig'e verilen arada FIFA Kokartı alınan hakem Alper Ulusoy, bu süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligde ve kupada toplamda 7 karşılaşmaya atandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken, bu maçtan sonra özellikle sarı-lacivertli camia, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yönetiminden dolayı büyük tepki gösterdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçeli futbolcu Soldado'yu kırmızı kart ile ihraç eden Ulusoy, maçın sonunda da oyuncu tünelinde Tolgay Arslan'ı kırmızı kart ile cezalandırdı. 2016 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan 37 yaşındaki hakemin kokartı da lige verilen devre arasında alınmış ve yerine Ümit Öztürk FIFA listesinde dahil edilmişti.

MHK VAZGEÇMEDİ!

MHK, FIFA Kokartı elinden alınmasına rağmen Alper Ulusoy'dan vazgeçmedi. Tecrübeli hakem, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 haftada kritik maçlarda üst üste görev almayı başardı.

Ulusoy, bu süreçte Süper Lig'de Galatasaray'ın 2, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de 1'er karşılaşmasında düdük çaldı. İzmir Bölgesi hakemi, aynı zamanda 2 Türkiye Kupası, 1 de lig müsabakasında VAR olarak hizmet verdi.

Alper Ulusoy'un ikinci yarıda ligde ve kupada görev aldığı maçlar şöyle:

Süper Lig - Galatasaray: 6 - Ankaragücü: 0 (Hakem)
Türkiye Kupası - Balıkesirspor Baltok: 1 - Trabzonspor: 3 (VAR)
Süper Lig - DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Hakem)
Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Hakem)
Süper Lig - Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (VAR)
Türkiye Kupası - Trabzonspor: 0 - Ümraniyespor: 0 (VAR)
Süper Lig - İM Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Hakem)

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