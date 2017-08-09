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FIFA kararını verdi! Talisca...

Beşiktaş'ın Benfica'dan evraklarını beklediği Talisca için FIFA'dan iyi haber geldi! Yıldız oyuncunun Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.

DHA
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FIFA, Beşiktaş Kulübü'ne yolladığı yazı ile Talisca'nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini bildirdi.

Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını verdi.

Beşiktaş da bu yanıtın ardından TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin yarın konuyu değerlendirerek lisans vermesi bekleniyor.

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