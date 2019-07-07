FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda final zamanı! iddaa'nın favorisi...
7 Haziran'da başlayan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda artık final zamanı! Amerika ile Hollanda arasındaki karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Kupanın favorisi ABD, turnuvaya da 13-0'lık Tayland galibiyetiyle başlamıştı.
- Alex Morgan ve Megan Rapinoe önderliğinde de finale gelene kadar hiç fire vermediler. Grup maçlarında gol yememişlerdi, eleme maçlarının hepsini "2-1" kazandılar.
- Hollanda'nın buraya kadar gelmesi çoğu otorite tarafından sürpriz olarak nitelendirilse de, maçın sıkıştığı anlarda yaptıkları duran top organizasyonları ile futbol dersi verdiler.
- Lieke Martens skorerliği, Sherida Spitse ise vizyonuyla takımın öne çıkan isimleri oldu.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- 2015 finalinde ABD, Japonya'yı 5-2 geçmişti. Bu turnuvada da finale kadar tam 24 gol atmayı başardılar. (2.5 ÜST - iddaa oranı 1,60)
- 2017'nin Avrupa Şampiyonu Hollanda, "büyük" turnuvalarda 12 maçtır 90 dakikayı geride kapatmadı! (0,2 ÇŞ - iddaa oranı 2,35)
MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIASLAN "ABD" TARAFINDA!
Kadınlar Futbolu'nda tartışmasız Dünya’nın en iyisi durumundaki ABD, finale kadar çok zorlu ekiplerle karşılaşan ve adım adım finale kadar gelmeyi başaran Hollanda ile karşılaşıyorlar.
Bu karşılaşmada iki takımın da temkinli olması çok normal ama 90 dakikayı düşündüğümüzde tek farklı da olsa bir ABD galibiyeti görmek sürpriz olmayacaktır.
Hollanda’nın buraya kadar gelmesi bile takdire şayan bir gelişme ama bu seviye onlara da biraz ağır gelecektir.
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