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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.07.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda final zamanı! iddaa'nın favorisi...

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda final zamanı! iddaa'nın favorisi...

7 Haziran'da başlayan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda artık final zamanı! Amerika ile Hollanda arasındaki karşılaşma öncesi öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

ABD - HOLLANDA

- Kupanın favorisi ABD, turnuvaya da 13-0'lık Tayland galibiyetiyle başlamıştı.

- Alex Morgan ve Megan Rapinoe önderliğinde de finale gelene kadar hiç fire vermediler. Grup maçlarında gol yememişlerdi, eleme maçlarının hepsini "2-1" kazandılar.

- Hollanda'nın buraya kadar gelmesi çoğu otorite tarafından sürpriz olarak nitelendirilse de, maçın sıkıştığı anlarda yaptıkları duran top organizasyonları ile futbol dersi verdiler.

- Lieke Martens skorerliği, Sherida Spitse ise vizyonuyla takımın öne çıkan isimleri oldu.

FIFA Kadınlar Dünya Kupasında final zamanı iddaanın favorisi...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- 2015 finalinde ABD, Japonya'yı 5-2 geçmişti. Bu turnuvada da finale kadar tam 24 gol atmayı başardılar. (2.5 ÜST - iddaa oranı 1,60)

- 2017'nin Avrupa Şampiyonu Hollanda, "büyük" turnuvalarda 12 maçtır 90 dakikayı geride kapatmadı! (0,2 ÇŞ - iddaa oranı 2,35)

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIASLAN "ABD" TARAFINDA!

Kadınlar Futbolu'nda tartışmasız Dünya’nın en iyisi durumundaki ABD, finale kadar çok zorlu ekiplerle karşılaşan ve adım adım finale kadar gelmeyi başaran Hollanda ile karşılaşıyorlar.

Bu karşılaşmada iki takımın da temkinli olması çok normal ama 90 dakikayı düşündüğümüzde tek farklı da olsa bir ABD galibiyeti görmek sürpriz olmayacaktır.

Hollanda’nın buraya kadar gelmesi bile takdire şayan bir gelişme ama bu seviye onlara da biraz ağır gelecektir.

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