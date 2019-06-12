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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
12.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları iddaa'da! Günün bankosu...

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları iddaa'da! Günün bankosu...

Erkekler'de EURO 2020 eleme grubu maçları oynanırken Kadınlar'da da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. İşte günün maçlarından öne çıkanlar ve iddaa oranları...

NİJERYA - GÜNEY KORE

- Turnuvanın açılış maçında ev sahini Fransa'ya 4-0 kaybeden Güney Kore, Norveç karşısında tutunamayan Nijerya ile oynuyor...

- Güney Kore cephesinin büyük umutlar bağladığı Ji So-yun, ilk maçta kaybolup gitmişti. Bugün Nijerya karşısında patlama yapar mı?

ALMANYA - İSPANYA

- Almanya, Çin "Seddi"ni zar zor geçebildi. İspanya ise Güney Afrika karşısında son 20 dakikada bulduğu gollerle kazandı.

- İspanya cephesinde gözler Jennifer Hermoso üzerinde olacak. Güney Afrika maçında penaltıdan attığı 2 gol ile bir kez daha takımın en büyük gol umudu olduğunun altını çizdi. Elemelerdeki 8 maçta 16 gole katkı (7 gol - 9 asist) vermişti.

- Almanya'da ise Dzsenifer Marozsan üzüntüsü yaşanıyor. Takımın kalbi diyebileceğimiz Marozsan, Çin maçında sakatlandı. Ayak parmağındaki problemin, grubun kalan iki maçında oynamasına engel teşkil edeceği açıklandı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları iddaada Günün bankosu...

FRANSA - NORVEÇ

- Ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi 4-0 geçerken Wendie Renard çok dikkat çekti. Uzun boyuyla hem savunmada, hem de hücumda ciddi bir silah olduğunu gözler önüne serdi.

- Ada Hegerberg'in protestosu sonrası katılmadığı kupada, Norveç adına "star" diyebileceğimiz isim Maren Mjelde...

- Mjelde atakların başlangıcını yapan isim ve Fransa hücumundaki Eugenie Le Sommer ile Kadidiatou Diani'nin onun üzerinde uygulayacağı baskı maçın sonucunda etkili olacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları iddaada Günün bankosu...

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