FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları iddaa'da! Günün bankosu...
Erkekler'de EURO 2020 eleme grubu maçları oynanırken Kadınlar'da da Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. İşte günün maçlarından öne çıkanlar ve iddaa oranları...
NİJERYA - GÜNEY KORE
- Turnuvanın açılış maçında ev sahini Fransa'ya 4-0 kaybeden Güney Kore, Norveç karşısında tutunamayan Nijerya ile oynuyor...
- Güney Kore cephesinin büyük umutlar bağladığı Ji So-yun, ilk maçta kaybolup gitmişti. Bugün Nijerya karşısında patlama yapar mı?
- Almanya, Çin "Seddi"ni zar zor geçebildi. İspanya ise Güney Afrika karşısında son 20 dakikada bulduğu gollerle kazandı.
- İspanya cephesinde gözler Jennifer Hermoso üzerinde olacak. Güney Afrika maçında penaltıdan attığı 2 gol ile bir kez daha takımın en büyük gol umudu olduğunun altını çizdi. Elemelerdeki 8 maçta 16 gole katkı (7 gol - 9 asist) vermişti.
- Almanya'da ise Dzsenifer Marozsan üzüntüsü yaşanıyor. Takımın kalbi diyebileceğimiz Marozsan, Çin maçında sakatlandı. Ayak parmağındaki problemin, grubun kalan iki maçında oynamasına engel teşkil edeceği açıklandı.
FRANSA - NORVEÇ
- Ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi 4-0 geçerken Wendie Renard çok dikkat çekti. Uzun boyuyla hem savunmada, hem de hücumda ciddi bir silah olduğunu gözler önüne serdi.
- Ada Hegerberg'in protestosu sonrası katılmadığı kupada, Norveç adına "star" diyebileceğimiz isim Maren Mjelde...
- Mjelde atakların başlangıcını yapan isim ve Fransa hücumundaki Eugenie Le Sommer ile Kadidiatou Diani'nin onun üzerinde uygulayacağı baskı maçın sonucunda etkili olacak.
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