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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.01.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

FIFA hakemlerine kokartları törenle takıldı

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FIFA hakemlerine kokartları törenle takıldı

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen, Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı 2018-2019 Sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nde, FIFA kokart töreni yapıldı.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yaptığı konuşmada, göğsünde al bayrağı taşıyan, milletine hizmet etmek isteyen hakemlere küfür etmenin saygısızlık ve yanlış olduğunu, bunu hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyledi.

Kendisinin de spora futbolla başladığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hakem sahaya girer, görevini yapar, gördüğünü çalar. Ama diğer yandan maçı gözlemleyen bir diğer hakem arkadaşımız o hakem arkadaşı hakkında, vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu savunur. Bu toplumda infiale götürür. Ben adil bir şekilde gördüğüm pozisyonu çaldım. Birbirimizi eleştirmeyelim. Ağacın kurdu içindedir. Önce kendi evimizi, kapımızı temizleyelim. Sonra dışarıdan gelecek olan tepkilere karşı hep birlikte dik duralım. Hakem demek, adalet demek, adaleti temsil eden demek.

Adil bir şekilde düdüğünü çalan demektir. Hakemin tarafı, kulübü yoktur. Belki iç dünyasında bir kulübü sever, sempati duyar. Ben Fenerbahçeliyim, ama benim aslım Türk Milli Takımı'dır. İçeriden birini sevebiliriz ama adil davranacağız. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçta bir zafiyet olduğunda ya da maç kötü gittiğinde mutlak kusurlu hakemdir. Biz de spor yaparken öyle bir bahane arardık. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzeldir. Sahada coşkuya ortak olmak, adaletin kılıcı olabilmek yönünden işiniz güzel."
Cüneyt Çakır'ın dünyada ilk üç hakem içerisinde yer aldığını ifade eden Yerlikaya, tüm hakemlerin onun gibi başarılı olmasını temenni etti.

Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan maçları anbean izlediğini, her pozisyonu tek tek incelediğini kaydetti.

- MHK Başkanı Namoğlu: "Hakemin yorumuna riayet edelim"

Törende bulunan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da TFF'nin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitim süreciyle ilgili bilgi verdiği konuşmasında, VAR'a yönelik en büyük eleştirilerden birinin, sürekli aynı hakemlerin görevlendirilmesi olduğunu belirtti.
Son Dünya Kupası'ndan örnek veren Namoğlu, burada en fazla maçın Massimiliano Irrati ve Danny Makkelie tarafından yönetildiğini ve iki hakemin maçların yüzde 40'ında görev yaptığını aktardı.
Namoğlu, başarılı olan hakemlerin sürekli maç aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de VAR istatistiklerine göre 47 kez sahada inceleme sonucunda karar değişti. Yani ortalama 3,3 maçta bir kez. Bunların da 24'ünde penaltılar, 12'sinde kırmızı kartlar, 11'inde ise goller incelendi. 23 kez sadece VAR incelemesiyle karar değişti. Bunların da 20'si gol, 3'ü penaltı. 153 maçta toplam 70 kez karar değişti. 23 saha incelemesinde hakem verdiği kararı değiştirmedi. Bunların 11'i penaltı, 5'i kırmızı kart ve 7'si de goldür."

2017-2018 futbol sezonu ile 2018-2019 sezonu arasında karşılaştırma da yapan Namoğlu, sarı ve kırmızı kartlarda düşüş yaşandığını vurgulayarak, çalınan faullerin 4 bin 505'ten 4 bin 230'a düştüğünü, penaltıların 61'den 66'ya çıktığını, topun oyunda kalma süresinin 54,37'den 54,52'ye yükseldiğini ve toplam maç süresinin de 96,35 dakikadan 98,14 dakikaya ulaştığını kaydetti.
Bir sezonda 132 bin 898 amatör ve 2 bin 358 profesyonel maç oynandığını anlatan Namoğlu, mevcut lisanslı hakem sayısının yapılan eğitimlerle bu sezon sonunda 5 bin 31'den 9 bin 96'ya ulaşacağını ifade etti.

Namoğlu, "Herkese soruyorum, ilk yarıda yüzde 100 yanlış bir gol oldu mu? Yani yüzde 100 ofsayt bir gol yenildi mi, atıldı mı? Bana göre atılmadı. Maçta herkesin yüzde 100 net penaltı dediği bir pozisyon atlandı mı? Atlanmadı. Ne atlandı? Bundan sonra da olacak olan sana göre bana göre pozisyonlarıdır. Takımlara göre penaltı ya da değil. Bu konuda hakemin yorumuna riayet edelim. Aksi taktirde VAR her zaman tartışılır. Sana göre bana göre pozisyonları VAR'ın görevi değildir. VAR bakmaz." şeklinde konuştu.

FIFA kokartlı hakemlerin bu sezon Avrupa'da 48 maçta görev aldığını ve bu müsabakalarda gözlemcilerden kırık bir not olmadığını belirten Namoğlu, "Türk hakemliği Avrupa'da başarılı oldu. Bunun somut adımları olarak da Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birçok başarılı maç yönetti. Genç hakemimiz Halil Umut Meler de Avrupa Gençler Finali'ni yönetme başarısını gösterdi. Geriden gelen genç arkadaşlarımız da uluslararası düzeyde başarıları yakalamaktadır." ifadelerini kullandı.

- 33 hakeme FIFA kokartı

Törende 33 hakeme 2019 yılında taşıyacakları FIFA kokartları verildi.

FIFA hakemlerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, FIFA yardımcı hakemlerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kadın FIFA hakemlerine
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, diğer hakemlere ise protokol
üyeleri kokartlarını taktı.

FIFA kokartı takılan hakemler şunlar:

Hakemler: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.
Yardımcı hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.

Kadın hakemler: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

Kadın yardımcı hakemler: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan.
Plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.

Futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak.
Kadın futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun.

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