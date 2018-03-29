FIFA eWorld Cup’ın Türkiye ayağı başlıyor
Dünya Kupası’nda yer alamayacak Türk futbolu, dijital sahada dünyaya açılmaya hazırlanıyor.
Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nın Xbox ve PS4 konsollarından çıkacak iki şampiyonu, her yıl 6 milyondan fazla rekabetçi oyuncunun katıldığı ve finallerine kalma hayalini kurduğu eWorld Cup Global Series Playoff’una gidecek. Dünyadaki en iyi 128 FIFA 18 oyuncusu arasından sıyrılıp hem 200,000+ dolar ödülü kovalayacak, hem de ülkesini temsil etme gururunu yaşayacak.
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan’dan oyuncuların Xbox One/PS4 konsol seçenekleri ve kendi FUT kadroları ile katılabileceği Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’na bu siteden kayıt olabilirsiniz: balkankupasi.multiplayer.com.tr
Kayıtlar için son gün: 9 Nisan 2018
Toplam 40,000 TL ödül havuzlu bu heyecanlı kupada her konsoldaki:
1.’lere 8000’er TL
2.’lere 4000’er TL
3. ve 4.’lere 2000’er TL
5-6-7 ve 8.’lere 1000’er TL ödül verilecek.
Toplam 512 oyuncunun online elemelere katılabileceği kupada grup aşamasına katılmaya hak kazanan oyuncular, aralarında Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe gibi espor takımlarının profesyonel oyuncularının da olduğu Türkiye’nin en iyi esporcularıyla birlikte mücadele edecek.
Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’yla ilgilenen futbolseverler, maç özetlerini, fikstürleri, puan durumunu, oyuncu bilgilerini ve röportajlar da dahil olmak üzere turnuvayla alakalı tüm detayları web sitesi üzerinden takip edebilecek: balkankupasi.multiplayer.com.tr
Vestel’in teknoloji sponsoru olduğu Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nın büyük finali 4 Mayıs 2018’de Tivibuspor, Multiplayer Twitch ve Multiplayer Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca final öncesindeki 1 hafta boyunca her gün Tivibuspor’da grup maçlarına ait maç özetleri, yorumlar ve özel röportajlar barındıran bir TV programı yayınlanacak.
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