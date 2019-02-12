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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
12.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

FIFA eClub World Cup Londra’da nefesleri kesti     

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FIFA eClub World Cup Londra’da nefesleri kesti     

FIFA espor arenasının en büyük turnuvası olan FIFA eClub World Cup,  nefesleri kesti. 8-9 Şubat tarihleri arasında Londra’da gerçekleşen dünyanın en iyi FIFA oyuncularının kıyasıya rekabet ettiği turnuvada temsilcimiz Futbolist takımı yarı final oynama başarısı gösterdi.

FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fifa eClub World Cup, Londra’da büyük heyecana sahne oldu. 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşen turnuvada İsmail ‘’İsopowerr’’ Can Yerinde ve Sezer “Sanchezisgoat” Sabriev’den oluşan temsilcimiz Futbolist yarı final’e yükselerek başarılı bir performans sergiledi.

Man City, Ajax gibi futbol kulüplerinin yan sıra Vitaliy, Faze Clan gibi köklü espor kulüplerinin de katıldığı turnuvada temsilcimiz Futbolist macerasına eleme gruplarıyla başladı. FIFA eClub World Cup’da son 16’ya kalan takımlar dört gruba ayrıldı. C grubunda yer alan temsilcimiz Futbolist, Vfl Bochum 1848, Team Vitality ve Dijon FCO takımlarıyla karşı karşıya geldi. 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Futbolist, çeyrek finalde A grubu ikincisi Wolves eSports’la karşılaştı.

Çeyrek final mücadelesinde Wolves eSports’u 5-2’lik skorla geçen Futbolist, yarı finalde Tekkz ve PlayStation sıralamasında 1 numara olan Nicolas’ın oynadığı King eSports ile eşleşti. İlk karşılaşmada İsmail ‘’İsopowerr’’ Can Yerinde, Nicolas’ı yenmeyi başarsa da Futbolist sonraki iki karşılaşmayı kaybederek turnuvaya veda etti. King eSporst finalde Dijon FCO’yu yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

 

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