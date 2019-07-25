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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış

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FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den büyük çıkış

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında en hızlı çıkışa, 28 basamak birden yükselen Cezayir imza attı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında, Afrika Uluslar Kupası, Kupa Amerika ve CONCACAF Altın Kupa finalleri nedeniyle köklü değişikler yaşandı.

Kupa Amerika'yı kazanan Brezilya, dünya sıralamasında Fransa'yı geride bırakarak ikinciliğe yükselirken, Belçika ise zirvedeki yerini korudu. Güney Amerika temsilcileri Uruguay, Kolombiya ve Arjantin de çıkışa geçerek sıralamada ilk 10 takım arasına adlarını yazdırdı.

Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir ise 28 basamak birden yükselerek 40'ıncılığa yerleşirken, ayın en hızlı çıkışını gerçekleştiren takım olarak öne çıktı.

CONCACAF Altın Kupa'yı kazanan Meksika 6 basamak çıkarak 12'nciliğe, finalde kaybeden ABD ise 8 basamak yükselerek 22'nciliğe yerleşti.

Türkiye'nin ise 37. basamaktaki yeri değişmedi.

Sonraki dünya sıralaması, 19 Eylül'de duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1746 -
2 Brezilya 1726 1
3 Fransa 1718 - 1
4 İngiltere 1652 -
5 Uruguay 1637 3
6 Portekiz 1631 -1
7 Hırvatistan 1625 -1
8 Kolombiya 1622 5
9 İspanya 1617 -2
10 Arjantin 1610 1

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FIFA dünya sıralamasında Cezayirden büyük çıkış

 

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