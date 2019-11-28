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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.11.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

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FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

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Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1765 -
2 Fransa 1733 -
3 Brezilya 1712 -
4 İngiltere 1661 -
5 Uruguay 1645 -
6 Hırvatistan 1642 1
7 Portekiz 1639 -1
8 İspanya 1636 -
9 Arjantin 1623 -
10 Kolombiya 1622 - 

FIFA dünya sıralaması açıklandı Türkiye...

  

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