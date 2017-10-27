FIFA, Dünya Kupası ödülünü artırdı

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için FIFA ödül miktarını artırdı. 2014 Dünya Kupası için toplamda 358 milyon dolar prim dağıtan FIFA, bu rakamı 400 milyon dolara çıkardı.

Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, 35 milyon dolar ödül kazanmıştı. İkinci olan Arjantin 25 milyon dolar, turnuva üçüncüsü Hollanda ise 22 milyon dolar kazandı.

14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynanacak olan turnuva Rusya'nın Moskova, St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg ve Samara kentlerinde oynanacak.